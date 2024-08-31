- Множество немецких граждан из Рейха устроили протест в Мюнхене.

Воссоединились в Мюнхене сотни последователей движения "Граждане Рейха" на митинге на Königsplatz. По данным властей, пик участия составил около 500 человек, каждый из которых нес флаги и искал место среди жаркого зноя.

Мероприятие было названо "Великое собрание федеральных земель, родины и глобальной гармонии". К счастью, не было зафиксировано никаких инцидентов, как подтвердил представитель полиции. Аналогичным образом, небольшая контрдемонстрация, в которой приняли участие около сорока человек, прошла без происшествий.

Движение "Граждане Рейха" отказывается признавать Федеративную Республику Германия легитимным государством, вместо этого отстаивая существование Германского рейха. Группа "Группа Рейсс" движения недавно привлекла внимание после раскрытия подробных планов переворота. В результате многие члены группы были задержаны и заключены в тюрьму.

Лидеры движения "Граждане Рейха" проводили важные встречи в Королевском дворе, придерживаясь традиционных протоколов и ритуалов. Для выражения солидарности участники Королевского двора носили эмблемы Германского рейха во время собрания.

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