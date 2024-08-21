- Множество людей собираются на Gamescom

Самое грандиозное событие в мире компьютерных игр, Gamescom, открыло свои двери, принимая толпы энтузиастов и профессионалов на выставках в Кёльне. Площадь в 230 000 квадратных метров ежегодно собирает последние игры и технологии. В этом году участвуют более 1400 экспонентов из 64 стран, что на 15% больше, чем в прошлом году. Посетители могут опробовать игры на консолях и контроллерах.

У некоторых стендов уже выстроились длинные очереди после открытия, например, у Microsoft Xbox, Ubisoft's "Star Wars Outlaws" и Capcom's "Monster Hunter Wilds". Мероприятие официально началось во вторник вечером в одном из выставочных залов, где были представлены новые игры более чем 4000 присутствующим в виде коротких трейлеров.

Фестиваль Gamescom продлится до воскресенья, и, по данным прошлого года, его посетит около 320 000 человек. Ожидается, что на мероприятии присутствуют Федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) в среду вечером.

Игровая индустрия

Цифровое развлечение, созданное с помощью компьютерных и видеоигр, ежегодно приносит миллиарды: немцы потратили около 10 миллиардов евро на игры, аппаратное обеспечение и онлайн-услуги в прошлом году. Однако этот бурно развивающийся рынок, стимулированный пандемией, начал замедляться в первой половине этого года. Расходы растут, а спрос ослабевает, вызывая беспокойство среди инвесторов.

Gamescom служит глобальной встречей для индустрии, но немецкие разработчики занимают лишь небольшую долю - менее 5% всех расходов на игры в Германии идут на местное производство. Ассоциация индустрии игр, Game, которая совместно с Koelnmesse организует мероприятие, призывает к дополнительному финансовому поддержке, чтобы сохранить свою глобальную конкурентоспособность.

Примерно 12 400 человек работают в игровой индустрии в Германии в около 1000 в основном небольших компаниях. Крупные немецкие игроки включают Deck 13 из Франкфурта (с персоналом около 90 человек), Rockfish Games из Гамбурга (с персоналом 35 человек) и Envision Entertainment из Ингельхайма (Рейнланд-Пфальц, с персоналом 18 человек).

Посетители Gamescom с нетерпением стояли в очереди у нескольких стендов, таких как секция Microsoft Xbox, чтобы сыграть в последние игры. Игровая индустрия, приносящая миллиарды ежегодно, столкнулась со спадом в первой половине этого года, вызывая беспокойство среди инвесторов из-за растущих затрат и ослабшего спроса.

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