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Множество личных встреч с несовершеннолетними в Англии

Критика тотальных личных досмотров, в ходе которых у несовершеннолетних проверяют зоны интимного характера на предмет наркотиков и оружия, нарастает в Великобритании, как заявила представитель этой страны Омбудсмен по делам детей с ссылкой на соответствующую статистику.

 and  Yaroslav Smith
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Великобритания часто обвиняется в оказании более строгого контроля на лиц, идентифицированных как...
Великобритания часто обвиняется в оказании более строгого контроля на лиц, идентифицированных как чернокожие.

- Множество личных встреч с несовершеннолетними в Англии

В Великобритании и Уэльсе множество несовершеннолетних подвергались тщательным личным досмотрам на предмет запрещенных веществ и оружия. Согласно детскому омбудсмену Великобритании Рэйчел де Соузе, с января 2018 года по июнь 2023 года было проведено 3368 таких досмотров.

Де Соуза выступает за ужесточение правил. "Должна быть гораздо более веская причина, чтобы ребенок испытывал унизительное и травмирующее обследование", - заявила она. "Слишком часто происходят излишние, рискованные и неправильно документированные личные досмотры", - добавила она.

Рекомендуемые руководящие принципы предполагают, что только высокопоставленные чиновники могут санкционировать досмотр, и родитель или опекун должен быть уведомлен.

Ученик был досмотрен во время уроков

Практика личных досмотров подвергалась жесткой критике после того, как офицер удалил из экзамена чернокожую девочку для досмотра на предмет запрещенных веществ. Никаких доказательств не было найдено, и ведомство принесло извинения.

Хотя число досмотров в последнее время сокращается, более половины из них не приводили к дальнейшим действиям, согласно Де Соузе. Это вызывает вопросы о обоснованности таких инвазивных досмотров. Кроме того, Де Соуза выразила обеспокоенность по поводу непропорционально высокого числа досмотров черных подростков, которые в четыре раза чаще подвергаются досмотру, чем их белые сверстники.

В 9 из 10 случаев подозрение было связано с наркотиками, а в 6% - с оружием. Во время досмотра присутствовал взрослый менее чем в половине случаев. Дети в возрасте от 8 лет подвергались досмотру. Возраст уголовной ответственности в Англии - 10 лет.

Несмотря на призывы к ужесточению правил, личные визиты родителей или опекунов в школу во время уроков все еще могут привести к случайным досмотрам из-за усиленного наблюдения. Опасное неравенство в частоте досмотров между черными подростками и их белыми сверстниками также ставит под сомнение справедливость политики личных визитов.

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