- Множество детей и молодых людей начинают свое новое академическое путешествие.

После шестинедельного перерыва десятки тысяч молодых людей в Гамбурге начали новый учебный год. По данным управления образования Гамбурга, в учебном году 2024/25 ожидается 272 970 учащихся, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким показателем за все время. В этом году более четверти миллиона учащихся, именно 252 270, будут посещать общественные школы.

Рост числа учащихся в 476 школах также привел к увеличению спроса на учителей. Общее количество вакансий для учителей выросло на 303 и составило 15 911. Согласно статистике, 5341 вакансия приходится на начальные школы (плюс 76), 838 - на специальные школы (плюс 37), 5696 - на общеобразовательные школы (плюс 119), и 4036 - на гимназии (плюс 71). Количество педагогико-терапевтических позиций также увеличилось на 90 и составило 2386.

Как и каждый год, дети из детских садов и первоклассники начнут свою школьную жизнь на несколько дней позже. Также у пятиклассников, переходящих из начальной школы в среднюю, будет более длительный перерыв. Управление образования Гамбурга приняло решение изолировать эти уровни, чтобы уделить им исключительное внимание и подчеркнуть важность этого дня для молодых людей. По словам представителей управления, около 16 500 пятиклассников начнут учебу в понедельник, а большинство из примерно 19 800 первоклассников начнут в вторник.

В этом году католические школы Гамбурга испытали небольшое снижение числа учащихся. Снижение на 79 человек до 6164 в основном связано с продолжающимся сокращением Niels-Stensen-Gymnasium и филиала католической школы Harburg. По словам главы отдела образования и высшего образования Кристофера Хэпа, долговременная католическая школа Harburg продолжит функционировать как начальная школа на кампусе Niels-Stensen-Gymnasium, предлагая совершенно новые пространственные и педагогические возможности.

Между тем, Левые в парламенте Гамбурга потребовали усилить выгоды от пакета образования и участия за счет пакета "Школьный старт" Гамбурга стоимостью 200 евро. Лидер фракции Сабина Боддингхаус отметила, что многие дети, получающие базовую социальную помощь, часто чувствуют себя смущенными и социально изолированными в первый день школы из-за нехватки принадлежностей. Даже самые дешевые рюкзаки стоят не менее 100 евро. "Если добавить рюкзак и пенал, деньги кончаются, прежде чем можно будет приобрести необходимые мелкие материалы", - сказала Сабина Боддингхаус.

Католическая школа Harburg, расположенная в Harburg, испытывает небольшое снижение числа учащихся, с 6164 учащимися в этом году. Несмотря на это, по словам главы отдела образования и высшего образования Кристофера Хэпа, долговременная католическая школа Harburg продолжит функционировать как начальная школа на кампусе Niels-Stensen-Gymnasium, предлагая новые пространственные и педагогические возможности.

Читайте также: