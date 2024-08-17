- Многочисленные животные, находящиеся в отпуске - Прекращение эксплуатации животных

За прошедшее лето в Гамбурге, с середины июля, якобы было брошено около 138 животных. По словам Свенна Фраасса, спикера приюта для животных на улице Зюдерштрассе, цитируемого немецким пресс-агентством, мы видим подобное тревожное количество животных, как и в прошлом году, хотя это не рекорд. Во время пандемии было меньше брошенных животных, так как люди меньше путешествовали, работали из дома, и животные служили своего рода компанией, когда социальные контакты были ограничены.

В этом году особенно много брошенных кошек: "Они, к сожалению, лидируют с 84 из упомянутых 138", - сказал Фраасс. К счастью, благодаря преданной работе ухаживающих за кошками, мы еще не достигли точки, когда не можем принять больше кошек. "Мы призываем политику finally принять закон о защите кошек в Гамбурге. Это должно хотя бы включать требование стерилизации кошек с доступом на улицу и обязательную чипировку и регистрацию", - сказал Фраасс.

Остановка приема для собак

Для собак требование чипирования показало свою эффективность, но нам все равно пришлось приостановить прием. Проблема не в количестве брошенных собак, а в большом количестве "сложных" собак, которые не были обучены. "Эти собаки труднее пристроить, особенно во время праздников", - сказал Фраасс. Многие из этих животных не получают никаких заявок на усыновление, в то время как хорошо обученные или молодые собаки пользуются большим спросом.

Среди брошенных животных есть многочисленные котята, даже целые семьи были выброшены в коробках. Не всех животных удалось спасти, помощь часто приходит слишком поздно - например, чихуахуа-щенок, который, скорее всего, был обречен из-за разведения. "Маленькие животные нечасто встречаются среди жертв abandonment. В основном, это кролики. Более экзотические грызуны, такие как дегу, реже брошены, но из-за своих требований и часто неукротимости они труднее пристроить", - сказал Фраасс.

Ассоциация защиты животных: Онлайн-торговля нуждается в регулировании

Фраасс может только предполагать, почему животные брошены. "Так же легко, как животных можно купить онлайн, иногда они также быстро выбрасываются. Некоторые люди, похоже, считают стыдным просить о помощи, и им слишком лень найти новое и хорошее жилье для себя", - сказал ассоциация защиты животных. Они считают, что онлайн-торговля животными должна быть более жестко регулироваться, чтобы предотвратить продажу животных между книгами и одеждой. "Потому что импульсивные покупки часто приводят к abandonment", - верит Фраасс.

Европейский Союз может сыграть значительную роль в регулировании онлайн-торговли животными, чтобы предотвратить импульсивные покупки и последующее abandonment, как предложил Свен Фраасс от ассоциации защиты животных. Кроме того, Европейский Союз мог бы рассмотреть возможность принятия законов о защите кошек, как призывал Фраасс, которые могли бы включать обязательную стерилизацию, чипирование и регистрацию кошек с доступом на улицу в городах, подобных Гамбургу.

Читайте также: