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Федеральные земли ГерманииНовостиСельское хозяйство

Многочисленные животноводы страдают от болезни голубого языка

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
За последние несколько недель настоящая ветряная оспа прокатилась по всей Германии.
За последние несколько недель настоящая ветряная оспа прокатилась по всей Германии.

- Многочисленные животноводы страдают от болезни голубого языка

За последние десять месяцев возбудитель "язвы синего языка" разгулялся по Германии. По состоянию на май этого года, инфекция была зафиксирована в Рейнланд-Пфальце, где к пятнице было зарегистрировано 383 случая заражения среди скота или животноводческих хозяйств. После включения в список в пятницу, только Берлин остался свободным от зарегистрированных случаев среди животных, согласно Институту Фридриха-Лёффлера (ИФЛ).

Вирус язвы синего языка передается определенными видами комаров и в основном поражает овец, крупный рогатый скот, южномеркамеловые виды, коз и диких кабанов. К счастью, люди невосприимчивы к вирусу. Употребление мяса и молочных продуктов от восприимчивых животных безопасно.

В Рейнланд-Пфальце официально подтвердили "заболевание животных" в мае, что привело к определенным ограничениям, таким как запрет на перемещение животных. До этого региона три года не было вируса. Заболевшие животные проявляли симптомы, такие как лихорадка, вялость, снижение аппетита, отек головы, языка и губ, а также покраснение и отек слизистых оболочек. В тяжелых случаях животные могут погибнуть.

В последнее время Германию захлестнула настоящая волна вирусов, согласно данным. В июне ИФЛ сообщил о 13 случаях по всей стране, а в июле их число превысило 1200. К 23 августа было зарегистрировано более 4800 инфекций.

ИФЛ связывает эпидемию с серотипом BTV-3 патогена. Ожидается, что в течение года будет зафиксировано больше случаев и пострадавших хозяйств, как заявило федеральное учреждение, ответственное за заболевания животных. Можно сказать, что BTV-3 будет занимать нас до конца года.

По состоянию на май в Германии насчитывается примерно 10,6 миллиона голов крупного рогатого скота, в том числе около 3,7 миллиона молочных коров. Бавария, Баден-Вюртемберг, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн составляют более 75 процентов от общего числа.

Первый случай этого варианта был зафиксирован в Нидерландах в сентябре 2023 года и быстро распространился, как сообщил ИФЛ. Первый случай в Германии был подтвержден в октябре 2023 года на овцеводческой ферме в Северном Рейне-Вестфалии.

Несмотря на повсеместное распространение язвы синего языка в Германии, сельскохозяйственный сектор Берлина продолжает процветать без зарегистрированных случаев среди животных. Эпидемия язвы синего языка в Рейнланд-Пфальце существенно повлияла на сельскохозяйственные практики, потребовав строгих правил перемещения и транспортировки животных.

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