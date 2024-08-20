- Многочисленные учебные заведения подвергаются угрозам: продолжается угроза взрывов

После получения угроз взрывов в различных школах Тюрингии полиция объявила, что все в безопасности. Каждая из девяти школ в Эрфурте, Гере, Йене, Мюльхаузене, Штадтильме, Грайфенроде (район Ильм) и Хёнгеда (район Унструт-Хайних) была тщательно проверена, и никаких опасных или подозрительных предметов не было найдено, как сообщили власти. К сожалению, занятия были отменены в трех из этих учреждений, а оставшиеся шесть продолжили свою работу после проверки.

В настоящее время полиция расследует случай нарушения общественного спокойствия с помощью опасных угроз.

В последние недели поступило множество сообщений о взрывных угрозах, отправленных по электронной почте в школы Тюрингии. Неделю назад 13 образовательных учреждений получили тот же тип угрозы через службу рассылки. После проверки полицией в этих случаях также был дан "зеленый свет".

Увеличение преступности, в частности опасных взрывных угроз, привело к многочисленным проверкам в школах Тюрингии. Несмотря на напряженную ситуацию, полиция продолжает работать над предотвращением дальнейших нарушений общественного спокойствия.

Читайте также: