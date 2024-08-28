- Многочисленные случаи сексуального домогательства

Платформа защиты детей и молодежи "Jugendschutz".net задокументировала около 5 000 случаев онлайн-сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и подростков в 2023 году, что составляет примерно две трети всех нарушений, связанных с защитой детей, выявленных в цифровой сфере. Это число на 161 случай больше, чем в предыдущем году, 2022, согласно годовому отчету, представленному в Берлине.

В целом, совместный федеральный и государственный компетентный центр зарегистрировал 7 645 онлайн-нарушений в отношении защиты детей и молодежи, что на 282 случая больше, чем в 2022 году. Двенадцать процентов этих нарушений были связаны с порнографией и сексуально явно выраженным контентом, а одиннадцать процентов - с политической экстремизмом. Тем не менее, широко считается, что фактическое число случаев гораздо выше из-за недосмотра.

Штефан Гласер, глава Jugendschutz.net, выразил обеспокоенность растущим риском для несовершеннолетних и подростков в онлайн-пространстве. Этот рост объясняется не только растущей сложностью различения реальности и дезинформации из-за искусственного интеллекта, но и увеличением риска сексуального насилия, буллинга и экстремизма. Кроме того, по словам Гласера, онлайн-провайдеры не делают достаточно для защиты несовершеннолетних и подростков, они неэффективно обрабатывают сообщения о нарушениях и не проверяют возраст пользователей.

Ранее федеральный уполномоченный по предупреждению жестокого обращения с детьми Керстин Кляус выступала за ужесточение политики в отношении видеоплатформ, социальных сетей и онлайн-игр с чат-функциями. Кляус также критиковала слабую реализацию существующих обязательств.

В 2023 году Jugendschutz.net направило 3 210 нарушений провайдерам и саморегулирующим органам. Кроме того, они напрямую сообщили о 3 582 случаях правоохранительным органам из-за распространения детской и подростковой порнографии или непосредственной угрозы жизни. К концу года около 90 процентов (6 902) сообщенных нарушений были удалены.

Рост числа случаев онлайн-сексуальной эксплуатации, с более чем 5 000 зарегистрированными случаями в 2023 году, подчеркивает серьезную проблему в сфере преступлений против несовершеннолетних и подростков. Штефан Гласер, глава Jugendschutz.net, выразил обеспокоенность тем, что онлайн-провайдеры не делают достаточно для защиты несовершеннолетних и подростков, часто не обращая внимания на сообщения о нарушениях и не проверяя возраст пользователей.

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