- Многочисленные попытки депортации закончились неудачно <unk> Защита всесторонней дискуссии с участием Мертина

Следуя инциденту в Золингене, министр юстиции Рейнланд-Пфальца Герберт Мертин выступает за честный диалог и предостерегает от поспешных предложений в области миграционного и уголовного права. Громкие призывы не соответствуют обязанности государства по обеспечению безопасности граждан, сказал Мертин агентству ДПА в Майнце. "Нет волшебного решения, нужно работать над многими элементами."

Ужесточение правил ношения ножей в одиночку может не предотвратить подобные действия, как в Золингене. Министры юстиции ранее поручили исследовать ситуацию с преступлениями, связанными с ножами. Результаты будут рассмотрены в первую очередь, подчеркнул Мертин.

Мертин: "Выдворить кого-то очень сложно"

Что касается сирийского подозреваемого по делу Золингена, выдворение которого в Болгарию не состоялось в 2023 году, министр считает, что сейчас не время винить друг друга. "Выдворить кого-то очень сложно." Речь идет о преодолении препятствий - на европейском уровне, но возможно, и внутри страны.

В Золингене, Северный Рейн-Вестфалия, в пятницу вечером трое человек были убиты и восемь ранены, четверо тяжело. Подозреваемый - 26-летний сириец, который въехал в Германию из Болгарии в конце 2022 года. Его планировали депортировать в Болгарию в соответствии с правилами ЕС по убежищу, но он не явился на назначенную дату в июне 2023 года.

После инцидента внимание сосредоточилось на управлении лицами, не имеющими перспективы проживания. Лидер фракции Рейнланд-Пфальца Гордон Шнайдер потребовал, чтобы беженцы и refugees без перспектив проживания не распределялись по муниципалитетам. Кроме того, депортируемые преступники должны содержаться в тюрьме неограниченно. Лидер фракции AfD Ян Боллингер потребовал "структурной депортационной кампании".

Предложения, выдвигаемые в большом масштабе после инцидентов, подобных Золингену, шокировали Совет по беженцам Рейнланд-Пфальца. Их реализация нарушила бы действующее законодательство. Отказанным в убежище лицам разрешено проживать в приемных центрах до 18 месяцев, что имеет катастрофические последствия для интеграции. Многие из этих лиц активно пытаются найти работу, немецкие курсы и мероприятия по интеграции. Все это можно регулировать более эффективно на муниципальном уровне.

Но сколько депортаций в Рейнланд-Пфальце действительно терпят неудачу? По данным министерства интеграции, 381 неудача произошла в первой половине этого года: 290 человек не были найдены, сопротивление привело к неудаче в 17 случаях, и 74 человека не могли быть депортированы по другим причинам. Это контрастирует с 671 выездом (2023: 1,178) с января по июнь, в том числе 395 депортаций/переездов и 276 добровольных выездов.

По состоянию на 31 июля 2024 года, 8619 человек подлежали депортации в Рейнланд-Пфальце. Из них 6564 имели разрешение на проживание, что означает, что они не могут быть депортированы по определенным причинам - например, из-за отсутствия документов или плохого здоровья. Разрешение на проживание всегда временное.

Европейское регулирование ограничивает перспективы.

Основой для перемещений в ЕС является Регламент Дублин-III, согласно которому беженцы должны быть перемещены в страну, где они впервые ступили на европейскую землю. Широко признано, что перемещения Дублина не осуществляются во всех случаях, согласно министерству интеграции. Министр Катарина Биц (Зеленые) описала систему как требующую реформы в SWR. Перемещения терпят неудачу из-за отказа сесть на самолет, заявило министерство. Перемещения Дублина часто осуществляются с коммерческими рейсами.

В случае отказа планируется новый перевод, если это возможно. Однако это не так просто на практике - это требует нового рейса, сопровождения и передачи в другой стране. Также всем известно, что не все европейские страны сотрудничают в соответствии с правилами Дублина, например, не отвечая на запрос на перевод из Германии.

Министр юстиции Мертин выступает за тщательное изучение причин неудачи переводов. Почему повторная попытка через несколько дней так сложна? Почему иногда нет мест на рейсах? Также следует задаться вопросом, действительно ли отсутствует человек на назначенном свидании или он просто сбежал. "Можно в этом покопаться." Это могло бы помочь увеличить срок перевода. Срок составляет шесть месяцев, но может быть продлен до 18 месяцев в определенных обстоятельствах.

Взгляд вперед к 2026 году

Обзор Европейского ордера на арест также мог бы оказаться полезным, сказал Мертин. Однако он может быть выдан только в целях уголовного преследования. Следовательно, необходимо изучить, в какой степени средства, доступные органам власти для депортаций и переводов, достаточны и практичны.

Муниципалитеты Рейнланд-Пфальца получают помощь от Центрального офиса по вопросам возвращения, финансируемого государством, для решения практических вопросов. В будущем это также будет достигнуто с помощью платформы, управляемой Frontex, для бронирования коммерческих рейсов. Министерство интеграции с нетерпением ждет юридического улучшения, когда Регламент управления убежищем и миграцией заменит правила Дублин-III примерно в середине 2026 года. THEN, продление срока перевода будет возможно в более случаях, и содержание будет облегчено для тех, кто сопротивляется или уклоняется от процедуры.

После инцидента в Золингене внимание дискуссий смещается на управление лицами без перспектив проживания. Мертин подчеркивает необходимость тщательного изучения причин неудачи переводов для обеспечения эффективных депортаций и переводов в будущем.

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