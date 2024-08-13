- Много солнца в МВ

Германский метеорологический центр (DWD) объявил, что в Мекленбурге-Передней Померании ожидается летняя погода. Днем солнце будет сиять почти непрерывно, а температура составит от 27 до 31 градусов Цельсия, как сообщил DWD.

В ночь на среду температура упадет до 15 градусов Цельсия и останется сухой. Днем будет солнечно, температура может подняться до 31 градуса Цельсия, но возможны дожди во второй половине дня. Кроме того, хотя и возможны сильные грозы, их вероятность считается низкой.

Прогноз погоды на ночь обещает существенное похолодание, с минимальной температурой до 15 градусов Цельсия. Несмотря на возможные дожди во второй половине дня, погода в среду днем все еще обещает быть теплой, с максимальной температурой до 31 градуса Цельсия.

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