- Много полиции в доме Эда Ширана после того, как концерты Свифт были отменены.

После отмены трех концертов Тейлор Свифт в Вене из-за подозрений на террористические угрозы, следующее крупное музыкальное событие в Австрии проходит под усиленной охраной. На четырехдневном фестивале "Частота" в Санкт-Пёльтене приняты дополнительные меры безопасности, несмотря на отсутствие конкретного террористического предупреждения, заявил министр внутренних дел Герхард Карнер (ОВП). Главным исполнителем первого дня станет британский певец Эд Ширан.

Будут задействованы сотрудники в гражданской одежде в толпе и специальные силы, размещенные на стратегических позициях для быстрого вмешательства, если это будет необходимо, сказал Карнер. Ожидается, что ежедневно будет около 50 000 фанатов.

Обновления по расследованию концертов Свифт

Карнер заявил, что пятеро лиц были идентифицированы, которые, по данным внутренней разведки, связаны с наблюдаемыми угрозами. Эти лица должны были работать в помещениях и зонах питания на концертах, сказал министр внутренних дел.

После террористического предупреждения были арестованы трое молодых людей, двое из которых подозреваются в планировании нападения на фанатов Свифт, ожидающих возле стадиона, с использованием взрывчатых веществ и ножей. В общей сложности было изъято 17 мобильных телефонов, что указывает на большое количество данных для изучения.

Основной подозреваемый, 19-летний молодой человек, и его предполагаемый 17-летний сообщник проверяются на членство в террористической организации и участие в преступном сообществе. Оба молодых человека якобы присягнули на верность террористической организации "Исламское государство". 19-летний якобы отозвал свое первоначальное признание, в то время как 17-летний молчит.

Несмотря на усиленную безопасность на фестивале "Частота" после отмены концертов Тейлор Свифт из-за террористических угроз, мероприятие обещает быть оживленным четырехдневным музыкальным праздником с Эд Шираном в качестве главного исполнителя. Сотрудники в гражданской одежде и специальные силы гарантируют безопасность примерно 50 000 ежедневных посетителей, хотя никакой конкретной угрозы не объявлено.

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