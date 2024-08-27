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Федеральные земли ГерманииНовостиРейн

Много естных улиток - плодотворный год для аистов

 and  Lauren Adams
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Этот год был изобилен пищей для муравьев, в том числе большим количеством улиток.
Этот год был изобилен пищей для муравьев, в том числе большим количеством улиток.

- Много естных улиток - плодотворный год для аистов

Позитивный сценарий для аистов: Климат и наличие корма в Северном Рейне-Вестфалии в этом году были благоприятны для аистов. Несколько семей аистов успешно вывели птенцов, при этом пять пар в сельском районе Весель успешно вырастили по четыре птенца каждая, как сообщил Петер Мальцбендер, председатель районной ассоциации Nabu Весель. Примерно 30 семей аистов были замечены на острове Бислихер, природном резервате возле Ксантен на Рейне. По словам Мальцбендера, адекватное питание и благоприятные погодные условия способствовали этому успеху.

Предварительные цифры общерейнско-вестфальского подсчета аистов еще не были опубликованы, но ассоциация Nabu Рейнско-Вестфалии в Дюссельдорфе предсказывает внушительную цифру. В прошлом году в штате было зарегистрировано 784 гнездящихся пар, что стало новым рекордом для NRW, как сообщил Nabu. Основные гнездовья находятся в районах Минден-Люббеке и Весель, но аисты также встречаются в многочисленных других местах.

В отличие от сценария начала 1990-х годов, аисты были на грани вымирания в Северном Рейне-Вестфалии в то время, с тремя парами, проживающими в штате. Птица, способная вырасти до 1,10 метра, была под угрозой и по-прежнему находится в красном списке. Однако за годы численность аистов значительно возросла.

Разнообразный рацион: Аисты не привередливы в еде, как отмечает Мальцбендер. Их рацион включает крыс, мышей, лягушек, дождевых червей, насекомых и улиток, которые ловятся с помощью их длинного, красного клюва. В этом влажном лете улитки, даже с раковинами, стали значительной частью их пищи, по словам Мальцбендера. Аисты получают пользу от природных резерватов, предпочитают плоскую воду и могут находить пищу даже на скошенных лугах.

Молодые птицы первыми мигрируют в свои зимние квартиры в Африку, но все больше аистов остаются зимовать в более мягкие зимы, получая преимущество перед другими аистами при доступности гнездовий весной.

Рейн, служащий важным местом обитания, является домом для многих семей аистов в природном резервате возле Ксантен. В этом влажном лете изобилие улиток в районе Рейна стало значительной частью разнообразного рациона аистов.

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