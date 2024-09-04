- Многие жители Бранденбурга имеют пенсионный доход ниже 1300 евро.

Примерно половина социально застрахованных полноценных работников в Бранденбурге могут столкнуться с пенсией ниже 1300 евро, если сохранят текущий уровень доходов, что затронет около 258 700 из 536 700 полноценных сотрудников с 45-летним стажем, согласно данным Министерства труда и социального обеспечения Германии, полученным в ответ на запрос члена Бундестага Сахры Вагенкнехт, как сообщает немецкое информационное агентство.

По данным министерства, даже при выплате пенсии в течение 40 лет около 323 200 мужчин и женщин получат ежемесячную чистую пенсию менее 1300 евро. Это более половины всех социально застрахованных полноценных сотрудников в Бранденбурге. Вагенкнехт заявила дпа: "Если каждый второй полноценный работник в Бранденбурге даже не зарабатывает годовую пенсию в 1300 евро, которую получают федеральные министры после 45 лет, неудивительно, что люди злы". По данным, около 336 250 полноценных сотрудников в Бранденбурге с 45-летним стажем получат пенсию менее 1500 евро.

Вагенкнехт выступает за референдум в день выборов

Вагенкнехт предложила провести референдум о пенсионной системе одновременно с федеральными выборами 25 сентября 2022 года. Гражданам будет предложен выбор между государственной пенсией правительства "светофора" и системой вроде австрийской, где все профессионалы вносят свой вклад, в том числе члены парламента и министры.

По данным министерства, из примерно 22 миллионов социально застрахованных полноценных сотрудников по всей стране около 6,9 миллиона получат ежемесячную чистую пенсию менее 1300 евро после 45 лет страхования. Примерно 9,8 миллиона получат менее 1500 евро в месяц. При 40-летнем стаже 9,3 миллиона сотрудников останутся с чистой пенсией менее 1300 евро. Для примерно 12,4 миллиона полноценных сотрудников это будет менее 1500 евро.

Предложенный референдум о пенсионной системе, предложенный Вагенкнехт, потенциально может состояться в Потсдаме во время федеральных выборов 25 сентября 2022 года. Этот референдум даст гражданам выбор между текущей государственной пенсионной системой и более всеобъемлющей, подобной австрийской, которая включает взносы от всех профессионалов, в том числе министров.

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