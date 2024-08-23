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ПанорамаНовостиМедицинское страхование

Многие тысячи людей регистрируются для донорства органов в электронном виде.

Рассматривается расширение возможностей регистрации

 and  Wendy Allen
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В Германии, донорство органов происходит только при двух условиях: либо человек явно соглашался на...
В Германии, донорство органов происходит только при двух условиях: либо человек явно соглашался на это до своей смерти, либо его родственники дают согласие после смерти.

Многие тысячи людей регистрируются для донорства органов в электронном виде.

За последние пять месяцев жители Германии имели возможность зарегистрироваться в качестве доноров органов через Интернет. Процесс онлайн-регистрации изначально осуществлялся через функцию eID на личных удостоверениях личности. С введением электронной медицинской карты в следующем году процесс регистрации, как ожидается, станет более простым.

На этой неделе, по данным "Рейнской почты", около 147 822 человек зарегистрировались, при этом подавляющее большинство людей выразили готовность к донорству органов, а только 5,6% зарегистрированных заявили возражение, как сообщил представитель Федерального министерства здравоохранения.

Реестр онлайн был запущен в середине марта, с около 98 000 регистраций в первый месяц. С тех пор было добавлено еще 50 000 регистраций. Люди могут зарегистрироваться на organspende-register.de с помощью документа, удостоверяющего личность, с функцией eID, и указать, хотят ли они стать донорами органов после смерти. С 1 июля больницы имеют доступ к этим данным для изъятия органов.

В будущем также планируется возможность регистрации с использованием Health ID на портале. Этот цифровой идентификатор будет создан страховыми компаниями для своих клиентов. Представитель министерства сообщил, что эта опция скоро станет доступна для общественности через страховые компании.

Цифровые процедуры идентификации, как ожидается, приведут к увеличению числа пользователей в онлайн-реестре в будущем. Кроме того, введение опции "оптимистического согласия" с электронной медицинской картой в январе 2025 года также будет существенным. Одновременно с этим продолжат использоваться традиционные методы регистрации (например, письменные или устные) для сохранения суверенитета граждан в принятии решений в чувствительной области донорства органов и тканей.

Электронная медицинская карта с января

С января все застрахованные лица в Германии получат электронную медицинскую карту (эМК) - при условии, что застрахованное лицо явно не возражает против этого. Через приложения эМК застрахованные лица также смогут зарегистрироваться в реестре доноров органов.

Донорство органов в Германии происходит только в том случае, если человек явно дал на это согласие до своей смерти (например, с помощью карты донора органов) или если на это согласны ближайшие родственники. Из-за нехватки донорских органов переход к так называемому "оптимистическому согласию" часто обсуждается. В этом сценарии все люди считаются донорами органов, если не документируют свое возражение. В начале июля Бундесрат принял законопроект об introduction of the opt-out solution, хотя точный график в Бундестаге остается неясным. Кросс-партийная группа депутатов также поддерживает "оптимистическое согласие". В 2020 году подобная модель провалилась в Бундестаге.

В связи с предстоящей электронной медицинской картой страховые компании предоставят своим клиентам Health ID, что облегчит регистрацию в реестре доноров органов. С введением "оптимистического согласия" в электронной медицинской карте в январе 2025 года все люди считаются донорами органов, если явно не заявят об отказе.

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