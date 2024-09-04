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Федеральные земли ГерманииНовостиПожарная техника

Многие свиньи не имеют достаточного доступа к кислороду и чистой жидкости в транспортных средствах.

В экстремальную жару более 30°C около 900 поросят испытали трудные условия в прицепе, по пути в юго-восточную Европу. Была предоставлена интервенция со стороны властей, в том числе полиции и пожарной службы.

 and  Yaroslav Smith
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Более 800 молодых свиней не имели достаточного доступа к свежему воздуху и воде во время...
Более 800 молодых свиней не имели достаточного доступа к свежему воздуху и воде во время транспортировки.

- Многие свиньи не имеют достаточного доступа к кислороду и чистой жидкости в транспортных средствах.

Приблизительно 900 свиней были подвергнуты температурам выше 30 градусов Цельсия и лишены воды в транспортном средстве для скота. Это несчастное происшествие произошло на шоссе А6 близ Фойхта, в районе Нюрнберга, в понедельник, как сообщают власти. 27-летний водитель находится под следствием по обвинению в жестоком обращении с животными.

При осмотре было установлено, что значительное количество из 875 свиней, предназначенных для Юго-Восточной Европы, показали признаки дезориентации и обезвоживания. Система вентиляции грузовика никогда не активировалась, и свиньям не было предоставлено питьевой воды. Ветеринарные эксперты запросили помощь пожарной службы, чтобы охладить прицеп грузовика с обеих сторон с помощью вентилятора и тумана. Пожарные также предоставили воду для свиней, сложенных в пять уровней.

Только когда температура внутри прицепа упала до 25-27 градусов Цельсия, и был наполнен резервуар с водой, 27-летнему водителю было разрешено продолжить путь с животными, заявил представитель полиции. Он также должен был внести предварительный штраф в размере 8700 евро. Расследование продолжается властями.

Ветеринарные эксперты признали необходимость срочного вмешательства и запросили помощь у местной пожарной службы для тушения пожара. Несмотря на сильную жару, пожарные усердно работали, чтобы охладить прицеп грузовика и предоставить воду обезвоженным свиньям.

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