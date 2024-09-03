- Многие страны продолжают использовать билеты D в качестве стандарта на многих железнодорожных маршрутах.

Несмотря на дополнительные расходы на субсидии для Германии-билета, существующие услуги в местном и региональном транспорте сохраняются в большинстве федеральных земель на данный момент. К такому выводу пришла общенациональная опроса, проведенная Дойче Прессе-Агентурой.

В Шлезвиг-Гольштейне в июне предлагались сокращения услуг. Необходимы были сбережения, и полное техническое обслуживание железнодорожного местного транспорта с 2025 года казалось невозможным, как сообщалось. Два процента железнодорожных услуг планировалось сократить. Цель состояла в том, чтобы преодолеть этот разрыв в ближайшие годы. Однако в других местах пока не произошло подобных сокращений, но финансовое давление ощущается значительно. Конфликт между федеральным правительством и землями о том, кто и в каком объеме должен внести свой вклад в Германию-билет, длится уже некоторое время.

В Нижней Саксонии решение о маршрутах еще не принято. Там местный транспорт работает через три транспортных ассоциации. Две из них не планируют сокращать предложение. Одна, Ландеснахверкесgesellschaft, рассматривает, придется ли отменять некоторые поездки из-за финансовых ограничений с конца 2025 года. Министерство транспорта заявляет, что никакие соединения не будут отменены.

Большинство земель придерживается сети маршрутов

Верkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) серьезно не рассматривал этот вопрос. Земли, такие как Тюрингия и Мекленбург-Передняя Померания, также не планируют сокращений, но выражают озабоченность из-за финансовых ограничений.

"Федеральное правительство также должно нести ответственность за эффективную железнодорожную сеть даже в условиях жесткого бюджета. Если передвижение, поездки и даже грузовое сообщение станут чрезмерно дорогими, это не будет способствовать переходу большего количества грузов на железную дорогу," заявил, например, Министр экономики Мекленбург-Передней Померании Рейнхард Меер.

Министр транспорта Баварии Кристиан Бернрайтер добавил: "В настоящее время в железнодорожном пассажирском транспорте Баварии не отменяются никакие предложения, но мы проводим существенные финансовые маневры и приспособления. Если федеральное правительство не предоставит необходимого финансирования, нам придется ввести долгосрочные сокращения."

В Северном Рейне-Вестфалии земля NRW предоставляет финансовые гарантии, чтобы обеспечить местное железнодорожное сообщение до конца 2025 года. "Поэтому в настоящее время нет никаких немедленных отмен из-за финансовых ограничений," - сказал представитель трех ответственных ассоциаций. С 2026 года запланированные средства, возможно, не будут достаточными даже для поддержания существующего предложения, не говоря уже об его расширении. "Необходимы дополнительные средства в этом отношении."

Роль объявленного повышения тарифов на путь остается неопределенной. Повышение, которое предлагается, все еще находится на стадии планирования, требующей tanto юридического рассмотрения, как и уточнения на политическом уровне в Германии и на европейском уровне. "Пока не будет окончачной ясности в ситуации, мы не можем заниматься спекуляциями о потенциальных финансовых или операционных последствиях."

Баден-Вюртемберг, Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саксония-Анхальт, а также Гамбург не планируют сокращений. Однако Гамбург косвенно страдает от сокращений в соседних землях.

Цена билета вырастет

В настоящее время Германия-билет, который дает неограниченное использование автобусов и поездов регионального и местного транспорта по всей Германии без ограничений, стоит 49 евро в месяц. Однако государственные министры транспорта объявили о повышении цены на следующий год.

В свете текста, вот два предложения, содержащие данные слова и вытекающие из контекста:

Комиссия, упомянутая в заявлении, скорее всего, относится к "Комиссии государств-членов", которая будет помогать работе Европейской комиссии в этом вопросе.

Государства-члены, упомянутые в первом предложении, участвуют в оказании помощи Комиссии, как указано в первоначальном заявлении.

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