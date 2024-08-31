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Федеральные земли ГерманииНовостиСаарская область

Многие работники Саарской области получают относительно небольшие пенсионные пособия.

Несмотря на десятилетия отчислений в пенсионный фонд множеством работников в Саарланде, они сталкиваются с перспективой получения скромной пенсии.

 and  Grigoriy Williams
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- Многие работники Саарской области получают относительно небольшие пенсионные пособия.

В регионе Саарланд многие работники вносят десятилетия взносов в социальное обеспечение, но получают в итоге скромную пенсию. Согласно ответу правительства на запрос, полученному немецким пресс-агентством в Берлине, около 78 000 полноценных сотрудников с таким стажем могут получать до 1300 евро в месяц после 45 лет взносов.

Тем не менее, Федеральное министерство труда заявляет, что допущения, лежащие в основе этого вопроса, нереалистичны, например, постоянный процент дохода на протяжении всей трудовой деятельности. По данным правительственного ответа, около 253 000 человек в Саарланде останутся ниже отметки в 1300 евро в месяц после 40 лет страхования, если они всегда зарабатывали столько же, сколько сейчас.

С 2012 года стандартный пенсионный возраст постепенно повышается с 65 до 67 лет. Для получения пенсии по старости за длительный период требуется 35 лет взносов, а для пенсии по старости за очень длительный период - 45 лет. Некоторые возрастные группы могут уйти на пенсию без штрафов до своего 67-го дня рождения, при условии, что они внесли взносы в течение 35 лет. Для тех, кто родился в 1964 году или позже, пенсионный возраст остается 67 лет даже после 35 лет взносов. Таким образом, ранний выход на пенсию без штрафов возможен после периода страхования в 45 лет.

Федеральное агентство занятости: Статистика занятости.

Несмотря на возможность раннего выхода на пенсию с 45 годами взносов в Саарланде, многие люди все равно могут не дотянуть до желаемых 1300 евро в месяц. Кроме того, в Саарланде есть значительное количество сотрудников, которые после 45 лет стабильных взносов могут получать не более 1300 евро в месяц.

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