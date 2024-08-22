- Многие путешественники сталкиваются с трудностями в Саарбрюкене

Большинство жителей Саарбрюккена обычно добираются до работы из-за городских границ. Согласно исследованию, проведенному Федеральным институтом строительства, городского планирования и регионального развития (ББСР), примерно 61% работающих жителей, то есть около 65 400 человек, проживали за пределами города в 2023 году. Данные не дают информации о том, ежедневно ли люди ездят в Саарбрюккен или часто работают из дома.

Географически расстояния, которые жители Саарланда проезжают до работы, варьируются. Самое дальнее расстояние между домом и работой находится в районе Санкт-Вендель, которое составляет примерно 20 километров. За ним следуют районы Мерциг-Вадерн, Нойкирхен и Саарпальц (около 16 километров каждый), а также район Саарлуи (примерно 15 километров). Жители ассоциации регионов Саарбрюккена имеют самую короткую поездку, в среднем менее 13 километров. В целом по Германии средняя односторонняя поездка на работу составляет около 17 километров.

В отличие от жителей Саарбрюккена с короткими поездками, многие люди, ищущие работу в Саарбрюккене, могут нуждаться в поездках из соседних районов из-за высокого спроса на рабочую силу в городе. Несмотря на значительное количество работающих жителей, проживающих за пределами Саарбрюккена, город предлагает различные возможности для профессионального роста и трудоустройства.

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