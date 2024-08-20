- Многие потребители Vodafone в настоящее время не имеют мобильных и интернет-услуг.

Большое количество пользователей Vodafone в Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании столкнулись с проблемами из-за сбоя в работе сервиса. Почти 9900 пользователей стационарной связи и 2729 мобильных пользователей остались без кабельного телевидения, высокоскоростного интернета и телефонных соединений с прошлой ночи, как подтвердил представитель Vodafone.

По словам Vodafone, определенные части их фиксированной сети и мобильной сети в районах, таких как Бреддин (округ Остприигниц-Рупин), Виттенберге (округ Пригниц), Людвигслуст, Грабов и Гагенов (все в округе Людвигслуст-Пархим), испытывают трудности. Ранее СМИ сообщали об этих проблемах.

Сбой начался в 00:51 и является результатом технической неполадки: местная станция связи в Штрохкирхене, которая служит точкой подключения для пострадавших клиентов tanto к фиксированной, как и к мобильной сети, временно вышла из строя. Ремонтные работы должны быть завершены к последнему вторнику.

Несмотря на продолжающийся сбой сервиса, который затронул многих пользователей Vodafone, некоторые все еще остаются на связи с помощью альтернативных средств, таких как использование своих мобильных устройств для доступа к информации через [Интернет]. К сожалению, сбой также затронул некоторые услуги мобильного интернета в пострадавших районах.

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