Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиИнтернет

Многие потребители Vodafone в настоящее время не имеют мобильных и интернет-услуг.

Многие абоненты мобильной связи испытывали проблемы со связью и подключением к интернету с прошлого вечера. Компания в данный момент работает над устранением этой проблемы.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Около 9900 пользователей стационарной связи и более 2700 мобильных абонентов оказались затронутыми.
Около 9900 пользователей стационарной связи и более 2700 мобильных абонентов оказались затронутыми.

- Многие потребители Vodafone в настоящее время не имеют мобильных и интернет-услуг.

Большое количество пользователей Vodafone в Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании столкнулись с проблемами из-за сбоя в работе сервиса. Почти 9900 пользователей стационарной связи и 2729 мобильных пользователей остались без кабельного телевидения, высокоскоростного интернета и телефонных соединений с прошлой ночи, как подтвердил представитель Vodafone.

По словам Vodafone, определенные части их фиксированной сети и мобильной сети в районах, таких как Бреддин (округ Остприигниц-Рупин), Виттенберге (округ Пригниц), Людвигслуст, Грабов и Гагенов (все в округе Людвигслуст-Пархим), испытывают трудности. Ранее СМИ сообщали об этих проблемах.

Сбой начался в 00:51 и является результатом технической неполадки: местная станция связи в Штрохкирхене, которая служит точкой подключения для пострадавших клиентов tanto к фиксированной, как и к мобильной сети, временно вышла из строя. Ремонтные работы должны быть завершены к последнему вторнику.

Несмотря на продолжающийся сбой сервиса, который затронул многих пользователей Vodafone, некоторые все еще остаются на связи с помощью альтернативных средств, таких как использование своих мобильных устройств для доступа к информации через [Интернет]. К сожалению, сбой также затронул некоторые услуги мобильного интернета в пострадавших районах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тюрингия поддерживает национальный план отопления местных муниципалитетов.
Федеральные земли Германии

Сельские районы предоставляют финансирование планов управления городским теплом

К 2028 году городские образования должны представить свои стратегии по противодействию воздействию тепла. Это комплексная задача. Финансовая помощь от правительства может стать доступной в ближайшее время.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Примерно 1500 человек разных национальностей сейчас расположились в районе Харц
Федеральные земли Германии

Нелегальные кемперы в Харце выбирают продление срока пребывания до сентября

Более тысячи незаконных обитателей палаток attempting to разжечь значительный пожар в зоне Харц в течение ночи понедельника. Полиция вмешалась и высказывают предположения о planned duration of stay campers.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
ЧП, связанное с районным судом Розенхайма
Федеральные земли Германии

Смертельное уничтожение - операция прекращена.

Молодой мотоциклист, пытаясь заманить фото, бросает себя в самое пекло дороги. Другой мотоциклист попадает в аварию при попытке увернуться, в результате чего гибнут люди.struction выливается в судебное разбирательство.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?
Здоровье

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?

В Италии зарегистрированы два смертельных случая, связанных со встречей с опасным пауком-отшельником Brown Recluse. Сей теперь расползается и на Mallorca, и на Ibiza. Вот важная информация.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно