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Многие люди получают травмы в результате несчастных случаев

Маленький автобус должен замедлиться из-за пробок, водитель компактного автомобиля не замечает это вовремя, что приводит к столкновению сзади, в результате чего травмированы многие люди.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута

- Многие люди получают травмы в результате несчастных случаев

В результате ДТП с участием микроавтобуса в Хюде, районе Ольденбурга, пострадали девять человек. Как сообщили власти, 51-летний мужчина был вынужден остановить свой микроавтобус из-за пробки. 43-летний мужчина за рулем небольшого автомобиля, по-видимому, не заметил остановку и врезался в него. Все шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы - водитель, его 51-летняя жена и четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет. Трое пассажиров небольшого автомобиля, водитель, его 40-летняя жена и 66-летняя женщина, также получили травмы. Двух женщин увезли в больницу на скорой помощи.

ДТП с микроавтобусом в Хюде привело к многочисленным травмам, став одним из несчастных случаев в районе в тот день. Пробка в воскресенье, возможно, способствовала тому, что небольшой автомобиль не успел вовремя остановиться, что привело к аварии.

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