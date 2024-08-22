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Многие летучие мыши испытывают слабость, связанную с жарой.

Во второй половине августа группа по охране природы обычно проводит мероприятие, посвященное любви к летучим мышам. К сожалению, в этом году из-за погодных условий эти создания встретили значительные трудности.

 and  Carmen Simpson
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- Многие летучие мыши испытывают слабость, связанную с жарой.

Тяжелые погодные условия, в частности сильные дожди и экстремальная жара, вызывают беспокойство среди популяций летучих мышей в Рейнланд-Пфальце. "Мы столкнулись с увеличением числа животных, нуждающихся в уходе в этом году", - сказал Давид Рот, глава координационного центра по защите летучих мышей в Рейнланд-Пфальце для Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU), беседуя с немецким пресс-агентством в Майнце. Эти животные были либо слабыми, либо обезвоженными, либо ранеными, а в некоторых случаях обнаруживались новорожденные летучие мыши. "Этот год был особенно суровым", - признал Рот.

Неблагоприятные погодные условия сказываются на летучих мышах. Они испытывают трудности с полетом в дождь и часто сталкиваются с трудностями в ориентировании в окружающей среде. Если они решают оставаться в своих укрытиях, они рискуют пропустить важные источники пищи, предупредил Рот. К сожалению, некоторые летучие мыши также были найдены мертвыми.

Кроме того, высокие температуры затрудняют жизнь летучим мышам, так как они привыкли возвращаться в знакомые места отдыха. "И когда температура днем достигает 34 градусов, они не могут позволить себе улететь", - отметил Рот. Обычно летучие мыши активны ночью и отдыхают днем.

В Рейнланд-Пфальце у NABU есть около 20 центров по уходу, где содержатся найденные летучие мыши. Волонтеры самоотверженно заботятся об этих животных. В некоторых случаях центры принимали до 40 летучих мышей одновременно, требующих полной занятости, сказал Рот.

Летучие мыши сталкиваются со многими угрозами. В Германии насчитывается 25 видов летучих мышей, 22 из которых являются коренными для Рейнланд-Пфальца, согласно Роту. "К сожалению, все они находятся под угрозой исчезновения". Основная проблема - потеря среды обитания. Для них становится все меньше места в лесах - удаление мертвой древесины, строительные практики и отсутствие подходящих укрытий все больше сокращают их численность.

Кроме того, летучие мыши страдают от снижения численности насекомых и чрезмерного использования пестицидов, что затрудняет поиск пищи.

Для повышения осведомленности о летучих мышах и их защите планируется ежегодное мероприятие "Батнайт - Ночь летучих мышей" на эту субботу (24 августа) в Майенер Грюбенфельд. Это традиционное событие проходит в последнюю субботу августа в 38 странах мира.

Майенер Грюбенфельд, бывшая шахтерская область, является известным убежищем для летучих мышей. Рот оценивает, что в базальтовых туннелях ежегодно обнаруживается около 17 видов летучих мышей, привлекая примерно 100 000 летучих мышей во время зимовки.

Летучие мыши обладают уникальными характеристиками. Они могут ориентироваться в полной темноте с помощью эхолокации, как отметил NABU. У них есть особенное ночное зрение, основанное на слухе, они летают с помощью своих конечностей и отдыхают с головой вниз - характерная поза, отличающая их от других животных.

Летучих мышей можно помочь различными способами. Установка коробок для летучих мышей в качестве укрытий в саду может способствовать их сохранению. Растения, привлекающие ночных мотыльков, могут привлечь летучих мышей, а дикие участки в саду или небольшие пруды создают подходящую среду обитания для летучих мышей.

Ежегодно "Батнайт" организуется NABU в Германии с 1997 года.

Другие рыбы могут испытывать подобные трудности в экстремальных погодных условиях, так же как летучие мыши сталкиваются с трудностями при адаптации к сильным дождям и экстремальной жаре. Несмотря на многочисленные угрозы, включая потерю среды обитания, снижение численности насекомых и использование пестицидов, есть усилия по оказанию помощи летучим мышам, таким как установка коробок для летучих мышей в качестве укрытий и создание подходящих мест обитания в садах.

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