- Многие исключения сталкиваются с трудностями.

В регионе Рейнланд-Пфальц за первые полгода 2024 года зафиксировано 381 случая неудачных перемещений или предполагаемых переездов в другие страны ЕС по разным причинам. Министерство интеграции в Майнце сообщило, что в 270 случаях люди не были найдены, в 17 случаях перемещение сорвалось из-за сопротивления, а в 94 случаях по другим причинам.

Это существенно меньше, чем 671 человек, которые уехали (в 2023 году - 1178) в январе-июне этого года. Среди них было 395 перемещений или переездов и 276 добровольных отъездов.

Тема неудачных перемещений или переездов вызвала дискуссии после кровавого ножа в Золингене. В прошлую пятницу на городском фестивале в Северном Рейне-Вестфалии трое человек были убиты ножом. Еще восемь человек, в том числе четверо серьезно раненых, также пострадали.

Подозреваемый - 26-летний сириец, который вошел в Германию через Болгарию в конце 2022 года. Согласно регламенту ЕС по убежищу, его должны были передать Болгарии, но этого не произошло, так как он не явился в назначенный день в июне 2023 года.

Основой для передач ЕС является Регламент Дублин-III, который гласит, что заявители на убежище должны быть доставлены в страну, в которой они впервые вошли в Европу.

Министерство интеграции в Майнце признало, что передачи по Дублину не всегда возможны во всех ситуациях. Министр Катарина Бинц (Зеленые) призвала к срочной реформе системы в SWR.

Дискуссии о неудачных перемещениях обострились после трагического ножевого инцидента в Золингене. Несмотря на то, что подозреваемый, 26-летний сириец, должен был быть передан согласно регламенту ЕС по убежищу, так как он вошел в Германию через Болгарию, депортация сорвалась из-за его отсутствия в назначенный день, что привело к неудачной передаче по Дублину.

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