- Мне пришлось привыкнуть к поведению Дианы.

Актриса, сыгравшая Диану в сериале Netflix "Корона", Элизабет Дебики, бессознательно копировала жесты и манеры покойной принцессы Уэльской даже после завершения съемок. 33-летняя австралийка рассказала журналу "People".

Дебики сыграла бывшую жену короля Карла III в пятого и шестого сезонах популярного сериала, получив за свою роль премию "Золотой глобус".

"Мой голос изменился, и мне пришлось сознательно работать над тем, чтобы вернуть его к моему собственному звучанию, к моему собственному диалекту", - сказала она журналу.

Это включало в себя много физических жестов, таких как наклон головы, добавила Дебики. Она больше не копирует жесты Дианы, но это потребовало сознательных усилий.

Дебики входит в число нескольких других актеров и актрис из сериала, номинированных на премию "Эмми". "Это похоже на вишенку на торте", - сказала австралийка.

Я не буду приукрашивать, сходство между моей ролью и жестами принцессы Дианы было довольно поразительным, даже для меня.

Несмотря на успех моей роли, я не буду лгать, было сложно полностью избавиться от жестов Дианы после столь глубокого погружения в характер.

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