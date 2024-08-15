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ОбществоНовостиЯ не собираюсь врать.

Мне пришлось привыкнуть к поведению Дианы.

Элизабет Дебики играла роли поздней 'Королевы сердец' в двух сезонах хитового сериала 'Корона'. Она так глубоко погрузилась в роль, что у нее было трудности полностью вернуться к самой себе.

 and  Alex Stellmacher
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- Мне пришлось привыкнуть к поведению Дианы.

Актриса, сыгравшая Диану в сериале Netflix "Корона", Элизабет Дебики, бессознательно копировала жесты и манеры покойной принцессы Уэльской даже после завершения съемок. 33-летняя австралийка рассказала журналу "People".

Дебики сыграла бывшую жену короля Карла III в пятого и шестого сезонах популярного сериала, получив за свою роль премию "Золотой глобус".

"Мой голос изменился, и мне пришлось сознательно работать над тем, чтобы вернуть его к моему собственному звучанию, к моему собственному диалекту", - сказала она журналу.

Это включало в себя много физических жестов, таких как наклон головы, добавила Дебики. Она больше не копирует жесты Дианы, но это потребовало сознательных усилий.

Дебики входит в число нескольких других актеров и актрис из сериала, номинированных на премию "Эмми". "Это похоже на вишенку на торте", - сказала австралийка.

Я не буду приукрашивать, сходство между моей ролью и жестами принцессы Дианы было довольно поразительным, даже для меня.

Несмотря на успех моей роли, я не буду лгать, было сложно полностью избавиться от жестов Дианы после столь глубокого погружения в характер.

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