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MLBFriday Recap: Тигры и Роялы обеспечили себе места в постсезоне, Отани добился тройного титула

По мере приближения к концу сезона MLB ландшафт плей-офф становится все четче после каждого состязания.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 3 минут

MLBFriday Recap: Тигры и Роялы обеспечили себе места в постсезоне, Отани добился тройного титула

Детройт Тайгерс и Канзас-Сити Роялс закрепили свое место в плей-офф в прошлую пятницу, положив конец двум из самых продолжительных засух в Главной лиге бейсбола (МЛБ).

В матче, отмеченном нежелательным историческим событием – Чикаго Уайт Сокс побили рекорд МЛБ по количеству поражений в сезоне в эпоху современного бейсбола, Тайгерс праздновали свой возврат в плей-офф после 2014 года.

Лос-Анджелес Энджелс теперь несут на себе груз самой длинной текущей засухи в плей-офф в лиге после победы Тайгерс со счетом 4:1 над Чикаго.

"Мне это нравится. Я люблю игру, люблю этих парней, люблю эту команду. У нас здесь замечательные ребята, и наша поддержка просто великолепна", - поделился питчер Тайгерс Тарик Скубал с Bally Sports Detroit в шумной раздевалке после матча.

Скубал был значительным фактором успеха Тайгерс в этом сезоне и является сильным претендентом на премию Американской лиги Cy Young Award – награду, вручаемую лучшему питчеру в каждой лиге.

"Специальные команды делают специальные вещи, и у нас есть возможность сделать что-то особенное... Когда я спрашивал вас в середине сезона, какую команду вы хотите быть, я, видимо, хотел быть командой плей-офф", - сказал менеджер Тайгерс Эй Джей Хинч своим игрокам перед тем, как открыть бутылки с шампанским и начать праздник.

Подобные радостные сцены развернулись и в раздевалке Канзас-Сити.

Ройалс последний раз появились в плей-офф в 2015 году и закончили предыдущий сезон с 106 поражениями. Однако их стойкость ярко проявилась в этом сезоне, когда они блестяще переломили свою судьбу.

Несмотря на поражение от Атланты Брэйвз со счетом 3:0 в ту пятницу, Роялс гарантировали себе место в плей-офф благодаря победе Балтимора Ориолз над Миннесотой Твинс.

"Это время, чтобы насладиться этим", - сказал Велли Паскантино после матча, согласно MLB.com. "Мы были действительно плохими в прошлом году. В этом году мы действительно хороши. И ты становишься немного эмоциональным, думая об этом. Я очень взволнован тем, что нахожусь в этой раздевалке прямо сейчас. Мы рады быть здесь. И мы не удовлетворены".

Генеральный менеджер Роялс Джи-Джи Пикколо выразил те же чувства по поводу замечательного преобразования, которое показал Канзас-Сити в этом сезоне.

"От того, где мы были, до того, где мы сейчас, так много людей было вовлечено. Так много людей внесли свой вклад в это. Видеть, как все происходит, как-то нереально. Мы чувствовали, что это произойдет, но пока это не произошло, ты просто не знаешь".

Погоня Оhtaи за тройной короной продолжается

Пока команды праздновали попадание в плей-офф, Шохеи Оhtaи продолжал свой звездный сезон.

Лос-Анджелес Доджерс и Оhtaи обыграли Колорадо Рокиз со счетом 11:4 в ту пятницу, и японский звездный игрок продемонстрировал еще одно выдающееся выступление – как это уже стало обычным делом для основателя клуба "50/50".

Оhtaи снова выбил хоум-ран, украл базу и сохранил свои шансы на тройную корону.

Японский талант лидирует в Национальной лиге по количеству хоум-ранов с 54 и возглавляет таблицу по RBI с 130. Теперь ему нужно догнать Луиса Араэса из Сан-Диего Падрес по среднему проценту отбивания, чтобы завоевать первую тройную корону с 2012 года.

"У него был потрясающий сезон", - сказал менеджер Доджерс Дэйв Робертс по данным MLB.com. "Когда вы приближаетесь к финишной черте в определенных статистиках, будь то потенциальная тройная корона, 60/60, что угодно, кража 60 баз, вы хотите сделать все возможное, чтобы добраться до цели".

В Paweł планирует продолжить выдающуюся кампанию, выступая за Лос-Анджелес Доджерс.

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