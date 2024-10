MLB Wild Card Matchup 2 Recap: Пивовары защищают третью игру с Тиграми, Падрес и Роялз также продвигаются

Сегодня три команды вышли в серию дивизионов (DS), а одна серия потребует игры 3 из-за захватывающего возвращения. Вот ключевые моменты вчерашних событий:

Брюэрс вырвали победу в последнюю минуту, назначив игру 3

Нью-Йорк Метс испытали поворот судьбы, когда Милуоки Брюэрс совершили победный рывок, что потребовало решающей игры 3 в серии уайлд-кард НЛ.

Ведя 3:2 после седьмого иннинга, Брюэрс были на грани сезонного завершения, оставаясь всего шесть аутов. Но гомран Джексона Чоурио, сравнявший счет, и двухранный хоумран Гаррета Митчелла изменили ход игры, приведя к победе 5:3 для Милуоки.

Это был первый раз в истории франшизы, когда Брюэрс отыгрались в postseason игре, проигрывая в начале восьмого иннинга. В предыдущих 26 подобных ситуациях они потерпели 26 поражений.

Двухранный хоумран Чоурио стал его вторым в игре, после первого, который он сделал в первом иннинге против Метс. 20-летний Чоурио стал вторым игроком в истории Главной лиги бейсбола, кому удалось сделать два гомрана, сравнивающих счет, в одной postseason игре. Ранее это удавалось только Бэбу Руту в игре 4 Мировой серии 1928 года.

Чоурио также вошел в историю postseason, став пятым самым молодым игроком, который сделал хоумран в postseason, обойдя Мигеля Кабреру, Мэнни Мачадо, Брайса Харпера и Андруэна Джонса.

«Я все еще под впечатлением адреналина», - сказал Чоурио через переводчика Даниеля де Мондезера, согласно MLB.com. «Это был очень особенный момент для меня, и я запомню его на всю жизнь».

Начало равной игры в первом иннинге было положено синглом Брендана Ниммо, но Метс вернули себе преимущество во втором иннинге благодаря синглу Франсиско Альвареса и флай-бауту Франсиско Линдора. Сакrifice fly Блейка Перкинса в пятом иннинге сократил отставание, что привело к героическим действиям Чоурио и Митчелла в восьмом.

В итоге Чоурио закрепил победу, поймав летящий мяч от Джесси Винкера. Игра 3 состоится в четверг вечером на стадионе American Family Field в Милуоки.

Неудачный восьмой иннинг обернулся для Астрос окончанием серии АЛЧ

Хьюстон Астрос испытали собственные проблемы в восьмом иннинге, уступив 5:2 Детройт Тайгерс и не пройдя в серию АЛЧ впервые за восемь лет.

Трехранный дабл Энди Ибаньеса стал решающим фактором в серии.

Победители Мировой серии 2022 года теперь потерпели семь подряд поражений в postseason на своем поле.

«Когда мы попадаем в плей-офф, ты думаешь о долгосрочной перспективе, о победе», - сказал второй базовый Астрос Хосе Альтуве, согласно MLB.com. «Мы не смогли выиграть ни одной игры против Тайгерс. Мы разбиты. Нам просто нужно двигаться дальше».

Выход Детройта в ALDS стал их первым появлением с 2014 года, и они надеются, что их недавний успех поможет им завоевать пятый титул Мировой серии.

«Я не знаю кто», - сказал менеджер АД Хинч своей команде, согласно MLB.com. «Но кто-то дал разогнаться Тайгерс».

Игра оставалась безрезультатной до шестого иннинга, когда Паркер Медоус отправил мяч за правый полюс, выведя Тайгерс вперед. У Хьюстона была возможность воспользоваться ситуацией с загруженными базами в шестом иннинге, но они не смогли воспользоваться ею.

Детройт сравнял счет в седьмом иннинге благодаря вайлд-пичу, который позволил Керри Карпентеру забить, и в итоге выиграл благодаря трехранному даблу Энди Ибаньеса. Астрос не смогли ответить, положив конец своему postseason горю.

Сан-Диего Падрес завоевали место в NLDS против Лос-Анджелес Доджерс в третий раз за пять лет

Сан-Диего Падрес завоевали место в NLDS против Лос-Анджелес Доджерс после своей победы 5:4 над Атлантой Брэйвз в напряженном финале серии.

Падрес набрали пять очков во втором иннинге, что стало первым подобным достижением в истории плей-офф МЛБ, с двумя аут и всей линией, отбивавшейся в цикле. Этот впечатляющий результат начался с хоумрана от Кайла Хигасиока, двухранного дабла от Мэнни Мачадо и двухранного трипла от Джексона Меррилла.

«Все произошло так быстро, что немного размыто», - сказал Хигасиока, согласно MLB.com. «Много адреналина».

Теперь Падрес предстоит встреча с Доджерс в NLDS, и они с нетерпением ждут этого вызова, стремясь к своей первой победе в серии дивизионов с 1998 года.

«Две аут, bases empty – we're rather proficient at that», - сказал менеджер Роялс Майк Шилдт, согласно MLB.com. «Это большая часть нашей команды, менталитет 'We're gonna fight no matter the circumstances'. Nobody on base, we'll figure it out, get the motion going».

Между тем, Бобби Уитт-младший принес решающий.run для второго матча подряд, помогая Канзас-Сити Роялс победить Балтимор Ориолс со счетом 2:1.

В другом напряженном матче, синглом вверх по полю в шестом иннинге Уитта было достаточно, чтобы выиграть серию, в которой было забито всего четыре очка.

"Это захватывающая часть этого спорта", - поделился Уитт, согласно MLB.com. "Именно ради таких моментов мы и играем. Все сводится к тому, чтобы управлять тем, что я могу контролировать, просто быть в этот момент, оставаться на земле там, где стоят мои ноги, и наслаждаться моментом. Никогда не знаешь, когда представится такая возможность снова, так что воспользуйся ею, пока она есть".

Королевы отправятся в Бронкс в субботу, чтобы сыграть в Game 1 против Нью-Йорк Янкиз в ALDS.

Возвращение Милвоки Брюэрс в NL Уайлд Кард Сириес сфокусировало внимание на Game 3, так как поклонники спорта с нетерпением ждут, смогут ли они продолжить свой успех в мире бейсбола. Выступление Джексона Чоурио в игре, с его двумя гомерами, выведшими команду на ничью, занесло его в историю, сделав вторым игроком в истории Главной лиги бейсбола, которому удалось это сделать.

После неудачного восьмого иннинга Хьюстон Астрос потерпели первое поражение в плей-офф на домашнем поле за восемь лет, положив конец их серии ALCS. В свою очередь, Детройт Тайгерс воспользовались шансом и вышли в ALDS впервые с 2014 года.

