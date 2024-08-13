- Мизе порвал с Вердером.

Бывший голкипер футбольной команды Тим Вайсе вероятно порвал отношения со своим многолетним клубом "Вердер Бремен". Через две недели после того, как было достигнуто внесудебное соглашение в длительном споре о запрете на посещение стадиона для 42-летнего Вайсе, он сказал газете "Бильд" (вторник): "Я принял решение больше не играть за команду легенд. В свете всего, что мне бросил клубное руководство за годы, как меня обращали, и как они обращались с определенными вопросами, я не могу этого сделать".

"Вердер" запретил Вайсе посещать стадион до декабря 2023 года, что он оспаривал в суде. Запрет был введен из-за двух предполагаемых инцидентов во время его посещения домашнего матча "Вердера" против "Байера Леверкузен" в марте 2023 года. На судебном процессе, начавшемся в ноябре прошлого года, свидетельница из службы питания заявила, что Вайсе оскорбил ее из-за цвета кожи. Кроме того, вторая официантка сообщила о расистских шутках в лounge, где присутствовал бывший голкипер. Вайсе отрицает эти обвинения.

Несмотря на свои разногласия с руководством "Вердера", Тим Вайсе ранее выразил желание участвовать в футбольных матчах лиги клуба. Однако после своего решения уйти из команды легенд остается неясным, будет ли он участвовать в будущих матчах лиги.

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