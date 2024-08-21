Мюриэль Баумейстер поднимается на вершину горы

Жизнь у Мюриэль Баумейстер в последнее время была нелегкой. Сначала она призналась в своей алкогольной зависимости, а затем ей диагностировали рак груди. Она признает, что не идеальная пациентка, борющаяся с раком, но сейчас она чувствует себя лучше.

Мюриэль открыто рассказала о своем пути с раком груди в апреле 2023 года, признавшись, что боролась с заболеванием в течение года. Два года спустя она полностью не выздоровела, но сейчас она свободна от рака и снова перед камерой.

Она хочет оставить болезнь в прошлом, как она сказала журналу "Бunte" в интервью. "Я хочу считать весь период болезни закрытой главой. Я просто не хочу постоянно об этом думать", - сказала она в возрасте 52 лет.

Однако она признает, что не была постоянной в своем последипломном уходе. "Я знаю, что не идеальная пациентка. Когда я пропустила последипломные осмотры в течение четырех или пяти месяцев, мой профессор сделал мне строгий разговор и заставил почувствовать себя виноватой в моей халатности", - объяснила она. Даже ее семья напоминала ей о важности последипломных осмотров. Теперь она регулярно посещает осмотры.

Она сейчас в хорошей форме, но иногда чувствует усталость. "Но усталость из-за рака или работы?" - размышляет Баумейстер, сейчас снимающаяся пять дней в неделю для сериала Sat.1 "Клиника на окраине", ее первый большой проект после болезни. "Иногда я едва могу поверить, что это происходит", - сказала она. "Они выбрали больную раком алкоголичку на эту роль!" Она надеется, что индустрия поймет это как знак: "Я чувствую себя хорошо, я вернулась, и я готова взяться за любую роль".

Мюриэль написала о своем алкоголизме в своей мемуарной книге 2019 года "Падать не стыдно, стыдно лежать". В октябре она отметила семь лет трезвости. "Я себя чувствую замечательно", - сказала она в интервью журналу "Бunte".

Что касается личной жизни, Мюриэль счастлива быть одинокой. "Я не ищу мужчину или женщину. Я довольна такой, как я есть", - настаивала она. "Я просто одинока и счастлива этим. Вот и все". У нее было три серьезных романа в жизни. Мюриэль была замужем три раза. Ее сын родился в 1993 году от брака с актером Райнером Штрекером. У нее есть дочь, родившаяся в 2006 году, отцом которой является актер Пьер Бессон. Она стала матерью еще одной дочери в 2014 году.

Мюриэль родом из семьи актеров и начала свою актерскую карьеру как студентка. Ее карьера началась в 90-х с телесериалов, таких как "Дом в Тоскане", "Три дамы из гриля", "Старый лис" или "Деррик". Хотя она также появилась в нескольких фильмах, телевидение оставалось ее основным художественным домом - от "Деревенского врача" до "Врача гор", от "Корабля-призрака" до "Отеля-призрака", и от "Soko" до "Tatort".

Несмотря на трудности, Мюриэль Баумейстер продолжает бороться со своим диагнозом рака груди, открыто рассказав о своем пути с раком в 2023 году и сейчас будучи свободной от рака. Однако она признала, что пропускала некоторые последипломные осмотры, признавая свою роль как неидеальной пациентки в своем пути с раком.

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