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Мюриэль Баумейстер хочет сделать что-то новое.

После победы над раком груди Мюриэль Баумайстер снова появилась на камере. Она твердо намерена завершить этот этап своего заболевания

 and  Alex Stellmacher
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Гость в 'Дискуссионной программе NDR': Мюриэль Бауммайстер в сентябре 2023 года (переформулировано)
Гость в 'Дискуссионной программе NDR': Мюриэль Бауммайстер в сентябре 2023 года (переформулировано)

- Мюриэль Баумейстер хочет сделать что-то новое.

Весной 2023 года Мюриэль Баумайстер (52) открыто рассказала о своей борьбе с раком груди, с которой она столкнулась год назад. Несмотря на то, что прошло уже более двух лет с момента диагноза, она официально не считается свободной от рака, но чувствует себя здоровой и вернулась на сцену. В интервью журналу "Бunte" она выразила желание оставить болезнь в прошлом. "Я хочу рассматривать этот период болезни как скобки. И эти скобки теперь закрыты. Я просто не хочу, чтобы это все время висело надо мной".

Это не проявление отрицания или страха, а желание двигаться вперед. "Я бы просто хотела закрыть эту главу и двигаться дальше. В моей голове я думаю: я прошла все лечение, и - ура! - у меня снова выросли волосы! Так что, я должна быть здоровой!"

Но она лишняя оптимистка? Баумайстер признает свою халатность в отношении пост-онкологического ухода. "Я знаю, я не образец заботливого больного раком. Прошло почти четыре месяца, прежде чем я finally пошла на пост-терапевтические проверки. Мой лечащий профессор упрекнул меня и заставил почувствовать вину за мою халатность", - пояснила 52-летняя актриса. Ее семья также подчеркнула важность пост-терапевтического ухода, и теперь она снова ходит на регулярные проверки.

Она чувствует себя "превосходно". Но бывают дни, когда она чувствует усталость. "Но тогда возникает вопрос: усталость из-за рака или работы?" Так как Баумайстер в настоящее время работает пять дней в неделю над сериалом Sat.1 "Клиника в Шпревальде", это ее первая большая роль после болезни. "Иногда мне приходится себя щипать, чтобы убедиться, что все это реально", - призналась она. "Что производство выбрало меня - выжившего от рака и бывшего алкоголика". Она надеется, что индустрия воспримет это как положительный знак: "Я чувствую себя великолепно, я вернулась, и я готова взяться и сняться в различных проектах".

Ее алкоголизм был предметом ее биографии 2019 года "Падение не стыдно, только лежать". В октябре 52-летней актрисе исполнится семь лет трезвости. "Это замечательное чувство", - сказала Баумайстер журналу "Бunte".

С медицинской точки зрения, у нее все в порядке, работа процветает, и личная жизнь? Мюриэль Баумайстер счастлива быть одинокой. "Я не ищу партнера - мужчину или женщину. Я довольна своим одиночеством", - сказала Баумайстер. "Я просто одинока и довольна этим. И все". У нее были "три прекрасных романа в своей жизни".

Баумайстер была замужем три раза: у нее есть сын, рожденный в 1993 году от брака с актером Райнером Штрекером (58). В 2006 году она родила дочь, отец которой актер Пьер Бессон (57). В 2014 году Баумайстер стала матерью еще одной дочери.

Камера запечатлела эмоциональное возвращение Мюриэль Баумайстер на сцену, ее лицо сияло радостью, когда она выражала свой энтузиазм по отношению к новым проектам. Во время одной из пост-терапевтических проверок объектив камеры был направлен на медицинские документы в ее руке, свидетельство ее приверженности здоровью после борьбы с раком.

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