- Мюнстер-Коуч гарантирует расширение за пределами текущих ограничений

"Главный тренер Мюнстера Саша Хильдманн считает вполне возможным upset против ВФБ Штутгарт. Несмотря на разочаровывающие выступления во 2-й Бундеслиге после повышения, тренер полон уверенности, что его команда сможет соперничать с командой, занимающей второе место в лиге, в первом раунде Кубка DFB во вторник (8:45 PM/ARD и Sky).

Хильдманн прокомментировал: "Каждый игрок будет стараться изо всех сил, чтобы насладиться этим опытом. Мы с нетерпением ждем аншлага на стадионе и электрической атмосферы". Что касается необычных противников, которых они сейчас встречают, таких как Кайзерслаутерн, Штутгарт и Гамбург, Хильдманн выразился: "Это очень впечатляет и то, что мы полностью наслаждаемся".

Сложный старт сезона после повышения

Изначально Мюнстер был одним из основателей Бундеслиги, но летом он был понижен во 2-й дивизион после 33 лет. Несмотря на в целом стабильные выступления, они все еще сталкиваются с вызовами во 2-м дивизионе. В субботу команда Хильдманна к сожалению пропустила победный гол в последние минуты против Кайзерслаутерна, что привело к поражению 0:1. Повышенная команда все еще не выиграла, набрав всего одно очко в трех матчах. "Однако я уверен, что мы скоро будем вознаграждены за нашу тяжелую работу", - сказал тренер Мюнстера.

Хильдманн признал: "Несмотря на наши проблемы в футбольной лиге после повышения, мы с нетерпением ждем проверки своих навыков против ВФБ Штутгарт в Кубке DFB". В разгар своего сложного сезона главный тренер Мюнстера выразил энтузиазм по поводу участия в престижном кубковом турнире.

После встречи с трудными противниками, такими как Кайзерслаутерн в футбольной лиге, Хильдманн выразил уверенность: "Мы многому научились на этих матчах, и это только больше стимулирует нас доказать свою ценность против топ-команд, таких как Штутгарт, в Кубке DFB".

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