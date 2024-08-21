- Мюнхен выделил 35 миллионов евро на компенсацию жертвам насилия

Мюнхен выделяет 35 миллионов евро для лиц, пострадавших от жестокого обращения в городских детских домах, приемных семьях или при усыновлении. Это решение, принятое комитетом городского совета, согласно социальному ведомству, направлено на оказание финансовой помощи и публичного признания жертвам насилия и жестокого обращения в детстве. Третий мэр Мюнхена Верена Диетль (СДПГ) надеется, что выплаты признания не только облегчат финансовую нагрузку, но и публично признают эти трагические события.

Точка зрения комиссара

Комиссар Германии по вопросам насилия в отношении детей Керстин Клаус считает инициативу Мюнхена беспрецедентной в Германии. Она хвалит муниципалитет за признание и финансовую поддержку жертв насилия, жестокого обращения и пренебрежения в детских домах, приемных семьях и усыновителях. Клаус призывает другие муниципалитеты последовать этому примеру и взять на себя ответственность, называя 35 миллионов евро существенной поддержкой жертв.

Учреждение независимой комиссии

Независимая комиссия, учрежденная в 2021 году для расследования инцидентов в детских домах, приемных семьях и усыновителях, разработала стратегию и процесс компенсации жертв через выплаты признания. Общая сумма средств, необходимых для этих выплат, оценивается в 35 миллионов евро.

Комиссия ожидает около 250 заявок на компенсацию, из которых уже получено 165, согласно социальному ведомству. Город планирует выделить 15 миллионов евро в этом году и дополнительные 20 миллионов евро в 2025 году.

Решения экспертной группы

Председатель экспертной комиссии Игнац Рааб упомянул, что специализированная группа будет оценивать заявки, так как общий анализ опыта жестокого обращения и насилия не может полностью охватить уникальные истории пострадавших. Критерии останутся конфиденциальными.

Глава совета жертв

Подчеркивая ограничения достижения справедливости, Бенно Оберлейнтер, председатель совета жертв, подчеркнул, что выплаты компенсации должны служить в качестве конкретной суммы и признания вины ответственных организаций для жертв.

Фонд для немедленной помощи

Комиссия уже получила 4,3 миллиона евро из городского бюджета для оказания немедленной помощи пострадавшим, согласно городу. Эти расходы, наряду с выплатами признания, направлены на тех, кто пострадал от насилия в детских домах, приемных семьях или усыновителях, организованных отделом опеки и попечительства, и продолжают сталкиваться с его последствиями сегодня.

Комиссар Клаус приветствует решение Мюнхена как сильное заявление, отмечая, что многочисленные отчеты от пострадавших лиц, полученные независимой комиссией по расследованию сексуального насилия над детьми, указывают на повсеместное насилие в уходе за детьми tanto в Западной, так и в Восточной Германии. Она подчеркивает насущную необходимость дальнейших действий и обработки в этой области.

Комиссар Германии по вопросам насилия Керстин Клаус считает, что другие муниципалитеты должны последовать подходу Мюнхена, считая 35 миллионов евро, выделенные Мюнхеном, существенной поддержкой жертв в Германии.

Независимая комиссия, учрежденная в 2021 году, включающая Германию в свой охват, получила 165 заявок на компенсацию на данный момент, что указывает на значительное количество лиц, ищущих признание и финансовую помощь за свои трагические истории.

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