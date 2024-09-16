Мюнхен вновь завоевал звание "умного" города Германии.

Мюнхен продолжает лидировать в рейтинге «Урбан Тех Экселенс», опубликованном ежегодно организацией ITG, опережая Гамбург и Дюссельдорф. Этот рейтинг оценивает цифровой прогресс значительных городов Германии. Оценка охватывает различные секторы, в том числе управление, цифровые технологии и связь, энергия и экология, транспорт и сообщество и культура.

Мюнхен набирает впечатляющие 88,3 из максимальных 100 баллов (увеличив на 3,8 баллов) во всех категориях в этом году. Гамбург увеличился на 2,3 балла, поднявшись с 83,9 до 86,2 баллов, но все еще отстает в гонке за первое место. Интересно, что несмотря на получение наивысшей оценки за свои инновационно умные транспортные средства, Берлин опустился на 28-е место среди 82 проанализированных городских районов по всему миру.

Мюнхен преуспевает благодаря своей прочной цифровой инфраструктуре, предлагающей обширное покрытие 5G и ультрабыстрый доступ в интернет, с небольшими исключениями. Кроме того, Мюнхен лидирует в расширении оптоволокна. Город набирает очки в сферах цифрового управления и получает наивысшие баллы за мобильность, общество и образование. Несмотря на более значительное отставание от Мюнхена, Гамбург не ухудшился по сравнению со своим предыдущим положением, согласно президенту ITG Ральфу Винтергерсту. «Но Мюнхен продемонстрировал больше динамики».

Ингольштадт лидирует в области зарядных станций для электромобилей

Кёльн сияет в сегменте управления. Ингольштадт опережает своих конкурентов в области экологии и энергии. Расположенный в Баварии, Ингольштадт может похвастаться наибольшей концентрацией зарядных станций для электромобилей и управляет продвинутой системой мониторинга окружающей среды, которая использует умные датчики для измерения качества воздуха, влажности почвы и многого другого. Дюссельдорф занимает первое место в категории общества, получив наивысшие баллы в сфере образования благодаря назначению цифрового офицера и концепции цифровой трансформации во всех образовательных учреждениях.

Зиген (68-е место, опустился на 18 позиций), Хильдесхайм (79-е место, опустился на 4 позиции) и самое значительное падение индекса, Сальцгиттер (82-е место, опустился на 5 позиций), шагнули назад. ITG также указывает на области для улучшения в Эрлангене, Оффенбахе и Ростоке. С другой стороны, Дрезден демонстрирует исключительный прогресс (5-е место, поднялся на 1).

Обычно Индекс умных городов оценивает все 83 города Германии с населением около 100 000 человек или более. К сожалению, Магдебург был исключен из этого года из-за решения столицы Саксонии-Анхальт не участвовать в исследовании. ITG Research собирает, проверяет и классифицирует в общей сложности 13 284 данных для рейтинга.

Также учитываются такие элементы, как интернет-услуги для граждан, общие объекты, датчики окружающей среды и доступность широкополосного покрытия. Другие факторы включают статус цифровой стратегии для школ, долю электромобилей в зарегистрированных автомобилях, рост инфраструктуры зарядки и доступность низкоэмиссионных автобусов в общественном транспорте.

Комиссия, руководствуясь принципами, изложенными в статье 113, может принять возможные акты реализации для укрепления цифровой инфраструктуры в городах, улучшая доступ к покрытию 5G и ультрабыстрому интернету, подобно стратегии Мюнхена. Признавая лидерство Ингольштадта в области экологии и энергии, в частности, его высокую концентрацию зарядных станций для электромобилей, Комиссия может рассмотреть стимулы для поощрения других городов к принятию устойчивых энергетических решений.

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