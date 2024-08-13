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ЭкономикаНовостиВыход на пенсию

Мюнхен-Ре-Гед для меньшего количества отпусков и более позднего выхода на пенсию

Главный исполнительный директор корпорации видит упадок в Германии. Чтобы изменить это, он имеет некоторые предложения.

 and  Anthony Ross
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- Мюнхен-Ре-Гед для меньшего количества отпусков и более позднего выхода на пенсию

Немецкие работники должны работать больше, считает CEO Munich Re Йоахим Веннинг. "Почему бы просто не убрать несколько государственных праздников? Нет причин, почему Бавария нуждается в значительно большем количестве праздников, чем Гамбург или Германия, чем многие другие страны", - сказал он в интервью "Süddeutsche Zeitung". "И почему немцы не могут уйти на пенсию позже? Они живут дольше тоже".

Германии нужна перемена. "Германия сейчас в упадке", - сказал CEO: "Рост снижается. Ежедневно можно видеть разрушающуюся инфраструктуру в разных местах. Переизбыток иностранных инвестиций уменьшается". При строгих условиях он бы принял более высокий долг для умных инвестиций.

Несмотря на предложение CEO увеличить рабочее время и отложить пенсию из-за более долгой жизни, выход из упадка Германии может потребовать более комплексных решений. Учитывая снижение роста и ухудшение инфраструктуры, важно рассмотреть более широкий спектр умных инвестиций, даже если это означает принятие более высокого долга в определенных обстоятельствах.

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