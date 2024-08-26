- Мюнхен намерен усилить меры безопасности в Весне.

В ответ на летальный инцидент с ножом в Солingen принимаются меры по усилению безопасности на Мюнхенском Октоберфесте. Мэр Дитер Райтер (СДПГ) заявил: "Учитывая текущую ситуацию с безопасностью, мы усилим проверки". Это может привести к увеличению очередей на входе. Райтер подчеркнул: "Безопасность превыше всего". Висен, известный как крупнейший в мире народный фестиваль, ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира. В этом году фестиваль пройдет с 21 сентября по 6 октября.

В выходные дни глава Висена Клеменс Баумгартнер (ХСС) объявил, что стратегия безопасности будет пересмотрена. "Солingen не полностью меняет наши планы, и нет необходимости начинать сначала, так как эти сценарии нападений уже учтены в нашей стратегии безопасности. Но не пересмотреть все снова было бы безответственно", - сказал он.

В прошлую пятницу в результате ножевого нападения в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, погибли трое человек. Федеральная прокуратура ведет расследование, 26-летний сириец задержан в качестве основного подозреваемого по обвинению в убийстве и подозрении в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

В свете трагического ножевого нападения в Солingen может потребоваться усиленное внимание на контрольных пунктах безопасности Октоберфеста, чтобы предотвратить подобные инциденты. Несмотря на то, что Солingen не полностью меняет их стратегию безопасности, тщательный пересмотр необходим, чтобы учесть все потенциальные риски.

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