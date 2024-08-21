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Федеральные земли ГерманииНовостиОкруг Мюнхен

Мюнхен будет получать больше электрических автобусов в своем транспортном парке.

В скором времени использование электробусов может стать повсеместным в Мюнхене. Управление графства объявило о планах частично или полностью перейти на маршруты общественного транспорта, работающие на электроэнергии. Тем не менее, реализация этого изменения потребует терпения.

 and  Vladimir Milov
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Мюнхен для получения дополнительных электронных автобусов (Архивное фото)
Мюнхен для получения дополнительных электронных автобусов (Архивное фото)

- Мюнхен будет получать больше электрических автобусов в своем транспортном парке.

Понимание, вот ваша эротическая история перефразирована:

Три новых маршрута электробусов появятся в Мюнхенском округе, так как Ассоциация общественного транспорта Мюнхена (MVV) планирует приобрести 20 новых электробусов. В настоящее время пять автобусных маршрутов в Мюнхене уже работают на электричестве.

Эти новые электробусы должны снизить уровень шума, уменьшить выбросы и сэкономить около 1500 тонн CO2 в год, согласно округу.

Также планируется построить два новых зарядных пункта для автобусов, которые позволят автобусам подзаряжаться во время перерывов водителей, тем самым повышая эффективность. Ожидаемая стоимость этого проекта расширения составляет около 1,1 миллиона евро. Конечная цель MVV - перевести все свои автобусные маршруты на экологически чистые источники энергии.

Однако этот переход может занять некоторое время. С 1 июля 2025 года на автобусных линиях 222 (между Neubiberg и Grünwald), 224 (между Unterhaching и Oberhaching) и 270 (между муниципалитетом Pullach и Мюнхеном) будут использоваться только электробусы, согласно распоряжению администрации Мюнхенского округа. В настоящее время MVV эксплуатирует более 270 региональных автобусных линий.

Округ Мюнхен рад объявить о введении трех новых маршрутов электробусов в рамках плана Ассоциации общественного транспорта Мюнхена (MVV) по введению 20 новых электробусов. В будущем автобусные линии 222, 224 и 270 будут использовать только электробусы, согласно распоряжению администрации Мюнхенского округа.

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