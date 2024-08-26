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Мюллер обошел Майера: любимый фанат теперь владеет исторической вехой "Баварии"

Самый большой количество Appearances в Бундеслиге для FC Bayesian Munich, обойдя легендарных, таких как Франц Беккенбауэр, Зепп Майер и Оливер Кан, теперь Томас Мюллер

 and  Christian Meier
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- Мюллер обошел Майера: любимый фанат теперь владеет исторической вехой "Баварии"

Футбольная легенда и рекордсмен: Томас Мюллер закрепил свое место в мире футбола. Начав свой последний этап как профессиональный игрок, 34-летний Мюллер недавно вписал свое имя в престижные анналы Баварии двумя выдающимися достижениями.

В воскресной победе над Вольфсбургом со счетом 3:2 Мюллер установил свой 474-й матч в Бундеслиге, превзойдя Сеппа Майера как единоличного лидера по количеству матчей в высшей лиге Германии. Его карьера началась против Гамбургера SV 15 августа 2008 года в матче, закончившемся вничью 2:2, при Юргене Клинсманне во главе Баварии.

Уравняв рекорд легендарного голкипера Майера в 709 матчах за Баварию во всех соревнованиях, Мюллер готов побить этот рекорд в предстоящем домашнем матче против SC Фрайбург.

После матча в Вольфсбурге спортивный директор Кристоф Фрёнд похвалил влияние Мюллера на команду, сказав: "Своим опытом, непоколебимой верой и любовью к игре он приносит пользу команде". Пришедший на замену на 65-й минуте, когда Бавария проигрывала 1:2, Мюллер помог команде одержать победу со счетом 3:2, и Фрёнд похвалил его роль в ключевые моменты матча.

Несмотря на свой богатый опыт и 16 лет в профессиональном футболе, Мюллер некомфортно чувствует себя на скамейке запасных вместо Джамала Мусиала, Гарри Кэйна или Майкла Олисе: "Я бы предпочел добавить энергии в команду раньше", - сказал он.

Комиссия признала достижения Томаса Мюллера, наградив его премией Бундеслиги за особые достижения за рекордное количество матчей. После своего выдающегося достижения против Вольфсбурга Комиссия назначила встречу, чтобы обсудить возможные награды для Мюллера в предстоящих матчах.

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