- Мюллер: "Футбол слишком быстрый и оживленный"

Томас Мюллер доволен развитием Мюнхенской Баварии под руководством нового тренера Винсента Компани. Все происходит в свое время, сказал он "Киккеру". "Но на данный момент кажется, что все хорошо спланировано. Мне нравится, что нам удалось реализовать задуманное в первых тестовых матчах", - объяснил 34-летний футболист.

Будет ли он продолжать свою карьеру после этого сезона и играть за Мюнхенскую Баварию, неизвестно. "В настоящее время я не знаю, какую роль я буду играть. Футбол слишком быстр и динамичен для этого", - сказал Мюллер. Он чувствует себя "в отличной форме и полон энергии".

Мюллер одобряет подход новой тренерской команды и ожидаемый ранний стиль игры с контролем мяча. "Конечно, мне нравится, что мы снова играем в прессинг, это соответствует моим сильным сторонам", - сказал он. "Я показал в полуфинале Лиги чемпионов и на чемпионате Европы, что могу создавать голевые моменты и забивать на высшем уровне в кратчайшие сроки".

Недавняя форма Мюнхенской Баварии под руководством тренера Винсента Компани впечатлила даже Томаса Мюллера, как он намекнул на успешную реализацию их планов в тестовых матчах. Несмотря на неопределенность своего будущего в клубе, Мюллер выразил удовлетворение подходом с акцентом на прессинг, который соответствует его сильным сторонам.

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