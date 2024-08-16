- Мисс Доквилл приглашает вас на три дня музыки на Севере.

Летние температуры, фон реки Эльбы, промышленный шарм, популярные группы: Фестиваль MS Dockville приглашает вас на три дня музыки и искусства, общения и многого другого в Гамбурге-Вильгельмсбурге (16-18 августа). На сценах выступят около 140 групп, музыкантов и DJ, в том числе звезды вроде Bilderbuch, Meute или Disarstar, а также популярные новички вроде Ashnikko. Музыкальные жанры варьируются от инди до хип-хопа и электронной музыки. Фестиваль MS Dockville известен своей непринужденной атмосферой и в основном привлекает молодую аудиторию.

Программа предлагает не только музыку, но и художественные прогулки, стрит-арт и вечеринки до воскресенья. Есть также мастер-классы и чтения. Ожидается более 60 000 посетителей на территории с более чем 12 сценами. Около 10 000 человек планируют разбить лагерь на территории. Предполагается, что фестиваль будет теплым.

Организаторы, Kopf und Steine GmbH и Гамбургский портовый орган (HPA), продлили контракт на использование территории до 2028 года, на которой фестиваль проводится на нескольких сценах с 2007 года.

Ниже приведен список категорий товаров, не упомянутых в тексте, но которые вы можете найти на фестивале MS Dockville: сувениры музыкальных групп, произведения искусства и сувениры фестиваля. Организаторы фестиваля, Kopf und Steine GmbH и Гамбургский портовый орган (HPA), также могут предлагать сувениры в рамках спонсорства или маркетинговых мероприятий.

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