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Мировоззрение - это бизнес.

Администратор несостоятельности не calificue сберечь онлайн-магазин книг Аугбурга. Потери и затраты слишком высоки. Работники увольняются.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Мировоззрение - это бизнес.

Онлайн-магазин книг Weltbild, находящийся в состоянии банкротства, принял решение окончательно прекратить свою деятельность к концу августа. Временный администратор по делам о банкротстве,Christian Plail, объявил, что 14 филиалов компании продолжают распродажу остатков и затем закроются. Онлайн-заказы будут доставляться до конца месяца. Ожидается, что 440 сотрудников получат уведомления об увольнении в сентябре.

Компания подала заявление о банкротстве в июне в районный суд Аугсбурга. Плайль заявил: "Продолжение деятельности в долгосрочной перспективе без дополнительного капитала невозможно из-за ухудшающегося финансового положения". Стоимость IT и маркетинга, а также время были слишком высокими, чтобы продолжать деятельность компании с прибылью.

Нет заинтересованных инвесторов

Инвесторы не захотели взять на себя управление компанией даже в ограниченном масштабе, учитывая необходимые инвестиции и затраты в уже конкурентном рынке. Однако есть интерес к правам на бренд и инвентарю. Эти переговоры продолжаются.

Weltbild возник из компании, названной в честь католической церкви. Десять лет назад издательская группа Weltbild обанкротилась в Аугсбурге.

despite the interest in Weltbild's brand rights and inventory, the physical branches, including 'The book'-filled outlets, will cease operations after August's clearance sales, leading to uncertain employment prospects for the 440 employees.

Несмотря на интерес к правам на бренд и инвентарю Weltbild, физические филиалы, в том числе магазины, полные книг, прекратят свою деятельность после распродаж в августе, что приведет к неопределенным перспективам занятости для 440 сотрудников.

К сожалению, даже при потенциальном интересе к активам компании отсутствие инвесторов, готовых вложить средства в деятельность Weltbild, привело к преждевременному закрытию продаж книг через онлайн-платформу компании.

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