Мировое лидерство занимает танцевальный акт с нулевым баллом, Raygun, в мировом рейтинге.

На Олимпийских играх в Париже 37-летняя художница Рэйчел "Рейган" Гунн столкнулась с насмешками и критикой после своего необычного выступления на дебюте брейкинга. Однако позже она одерживает победу, заняв первое место в рейтинге Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF). Теперь официально она может считать себя лучшей брейкершей в мире.

Ее выступление на Олимпиаде вызвало скандал и критику в Интернете, но Гунн позже мстит. Австралийка, возглавляющая рейтинг WDSF, временно носит титул лучшей брейкерши в мире.

Рейтинг определяетсяfour лучшими результатами за последние 12 месяцев. Как объяснила федерация, результаты олимпийских квалификационных соревнований и самой Олимпиады, где Гунн не смогла впечатлить жюри из-за ограниченной квоты участников, не учитывались в рейтинге. Более того, "многие спортсмены имеют только один результат, входящий в их рейтинг", так как между декабрем 2023 года и летними играми было мало рейтингуемых событий.

Прыжок кенгуру и жюри

Гунн завоевала титул чемпиона континентального чемпионата Океании в это время, заработав 1000 баллов рейтинга. Японская B-Гёрл Рико также набрала 1000 баллов, победив на Золотом мировом сериале в Гонконге в декабре 2023 года. Однако WDSF считает соревнование Гунн более весомым. Пребывание Гунн на вершине мирового рейтинга, скорее всего, будет недолгим. Мировой сериал возобновится в Шанхае в октябре. Ее баллы за континентальный чемпионат истекут к концу следующего месяца.

После своего олимпийского выступления Гунн столкнулась с язвительными комментариями. В видео в Instagram она рассказала о "очень обидных" реакциях. "Приятно было принести немного радости в ваши жизни", - сказала Гунн. "Я не знала, что это также станет открытой дверью для столько гнева". Это было разочаровывающе.

На своем выступлении Гунн катилась по полу и прыгала, как кенгуру. Жюри наказало это нулевой оценкой. 37-летняя художница приняла это стоически. "Каждое мое движение уникально. Творчество очень важно для меня, поэтому я всегда пытаюсь выразить свое искусство", - сказала она. "Иногда это находит отклик у жюри, иногда нет. Я делаю свое дело, и это искусство. Вот в чем дело".

Несмотря на скандал и критику после своего необычного олимпийского выступления, уникальный стиль и креативность Гунн продолжали сиять на других спортивных мероприятиях. Несмотря на нулевую оценку за прыжки, как кенгуру во время своего олимпийского выступления, она сохранила фокус на выражении своего искусства через движения. Она признала, что "спорт - это не только о том, чтобы впечатлить жюри, это о самовыражении и принятии креативности".

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