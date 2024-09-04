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Федеральные земли ГерманииНовостиАэропорт Франкфурт

Мирная демонстрация за защиту окружающей среды в аэропорту Франкфурта

На французской демонстрации в аэропорту «Последнее поколение» выбрало альтернативный подход, отказавшись от использования клея.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Чтобы предотвратить климатическую катастрофу, необходима неограниченная свобода - Музыкант создал...
Чтобы предотвратить климатическую катастрофу, необходима неограниченная свобода - Музыкант создал "За пределами облаков

- Мирная демонстрация за защиту окружающей среды в аэропорту Франкфурта

Индивидуумы в жилетах безопасности и с плакатами захватили аэропорт Франкфурта, требуя ужесточения мер по охране окружающей среды. Около дюжины людей мирно собрались в Терминале 1, их плакаты несли послания вроде "Фоссильные топлива смертельны", "Отказаться от финансовой помощи фоссильным топливам" и "Правда о изменении климата вместо наказания".

По словам представителя, это не было направлено против туристов, а против властей. "Не о каникулах речь. О власти." Демонстранты хором кричали: "Внимание, пассажиры: фоссильные топлива смертельны. Держите свою власть под контролем." Музыкант, играющий на гитаре, исполнил переделанную версию "Лета над облаками" Рейнхарда Мея, "В экологической катастрофе свобода не должна иметь границ".

Полицейские следили за происходящим, держась на безопасном расстоянии. Большинство путешественников проигнорировали представление. Ранее, 25 июля, демонстранты из "Последнее поколение" смогли проникнуть в охраняемые зоны аэропорта, приклеившись к основным башням управления взлетно-посадочными полосами, что привело к кратковременной остановке работы аэропорта.

Демонстранты специально выбрали аэропорт Франкфурта в качестве места проведения своей акции, выражая свои опасения по поводу охраны окружающей среды. Несмотря на беспорядки, многие пассажиры предпочли проигнорировать протест, сосредоточившись на своих предстоящих поездках.

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