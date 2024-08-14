- Мириам Кэн отменила свое присутствие на церемонии

Назначенная лауреаткой Кайзерринга Мириам Цанн отказывается от участия в церемонии награждения в Госларе - по личным причинам. Художница почётна, но хочет, чтобы её работа говорила сама за себя, заявила мэр Гослара Урте Швердтнер. Город сожалеет об этом решении. "Традиционный уик-энд вокруг награждения Кайзеррингом живет благодаря присутствию лауреатов", - подчеркнула политик от СДПГ. "К сожалению, в этом году нам придется обойтись без этих замечательных впечатлений". Награда Кайзерринг является одной из самых престижных премий в области современного искусства в Германии.

Церемония награждения, как сообщается, все еще запланирована на 12 октября, но в измененном виде: Кайзерринг будет символически передан художнице в Кайзерпальце, а выставка Кайзерринга будет курироваться этим годом лауреатом и директором Парижского музея современного искусства Фабrice Хergott по просьбе Цанн.

Кайзерринг вручается ежегодно с 1975 года. Он представляет собой аквамарин, заключенный в золото, с гравировкой печатью императора Генриха IV. Лауреатами были художники, такие как Йозеф Бойс и Христо.

Цанн, которая в основном работает с углем, карандашом и пастелью, вызывает с большой интенсивностью "несправедливости и драмы, которые люди страдают или должны страдать, будь то политического или интимного характера", - написал жюри в своем обосновании выбора лауреата.

Измененная церемония награждения станет первым таким случаем для Кайзерринга, так как другие лауреаты не будут присутствовать физически. Несмотря на изменения, вклад других лауреатов в событие очень не хватает.

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