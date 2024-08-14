- Минус в химической промышленности на юго-западе меньше, чем в общенациональном

В первой половине года химическая промышленность в Баден-Вюртемберге показала ожидаемое снижение оборота на 2,7 процента до 13,2 миллиарда евро, что меньше среднего показателя по стране (минус 3,5 процента), как сообщили отраслевые ассоциации в Баден-Бадене.

Численность сотрудников в юго-западной части Германии выросла на 1,2 процента до около 65 000 человек, что больше среднего показателя по стране (0,4 процента). Статистика, основанная на данных Государственного статистического управления, включает только компании с более чем 50 сотрудниками.

"Первая половина 2024 года была разочаровывающей для нашей отрасли", - сказал директор ассоциации химической промышленности Баден-Вюртемберга Винфрид Голла. "Теперь мы надеемся на восстановление в 2025 году". Многие компании ожидают улучшения экономической ситуации в отрасли не ранее конца года.

По словам Голлы, растущие административные расходы, отставание в инвестициях в инфраструктуру в Баден-Вюртемберге и все еще высокие энергетические затраты в международной конкуренции являются критическими. "Нам нужны лучшие условия в стране, чтобы стимулировать инвестиции на внутреннем рынке". Местоположение должно стать конкурентоспособным снова.

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В Баден-Вюртемберге фармацевтическая отрасль показала рост оборота на 1,4 процента до 3,9 миллиарда евро с января по июнь, благодаря внутреннему бизнесу (плюс 5,0 процента). Эта отрасль также способствовала небольшому росту числа сотрудников (плюс 2,8 процента).

Однако химическая промышленность, за исключением этой отрасли, закончилась снижением на 4,3 процента до 9,2 миллиарда евро. Снижение оборота во внутренней торговле было значительно больше - 10,0 процента по сравнению с международным снижением на 1,0 процент. Однако внутренний оборот составляет лишь около одной трети общего оборота.

Ассоциация химической промышленности Баден-Вюртемберга активно добивается лучших условий в юго-западной части Германии для привлечения инвестиций. Многие компании в юго-западной части Германии, в том числе химическая промышленность, ждут улучшения экономических условий к концу 2025 года.

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