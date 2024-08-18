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Федеральные земли ГерманииНовостиГазета "Генерал Ганноверия"

Министр выражает сомнения.

 and  Christian Meier
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Должен ли逃避 платы за проезд быть классифицирован как административное правонарушение вместо...
Должен ли逃避 платы за проезд быть классифицирован как административное правонарушение вместо уголовного деяния? Министр юстиции Нижней Саксонии, Валльманн, выражает сомнения.

Вопрос о законном статусе - Министр выражает сомнения.

Министр юстиции Нижней Саксонии Катрин Вальманн выразила обеспокоенность планом федерального правительства переквалифицировать правонарушение в области общественного транспорта на административное правонарушение. В интервью "Ханноверской всеобщей газете" она заявила, что есть риск, что люди, которые в настоящее время оплачивают проезд из-за страха наказания, могут перестать это делать в будущем. Это может привести к росту цен на билеты, которые придется оплачивать законопослушным пассажирам, предупредила она.

Федеральный министр юстиции Марко Бушманн в ноябре представил проект поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает декриминализацию правонарушений в области общественного транспорта. В будущем езда без билета больше не будет считаться уголовным правонарушением, а станет административным.

По словам представителя его министерства, проект скоро будет представлен.

Вальманн: Нагрузка на муниципалитеты

Вальманн считает, что незаконное получение услуг должно наказываться так же, как и другие мошеннические действия, независимо от того, происходит ли это в рамках действующего Уголовного кодекса или незаконное получение услуг переквалифицируется на административное правонарушение, она готова к дискуссии.

Она также предупредила об дополнительной нагрузке на муниципалитеты: если правонарушения в области общественного транспорта станут административными, вместо штрафов придется платить пени, которые муниципалитеты должны будут взимать - задача, которая добавит им работы.

Избежание тюремного заключения маловероятно

По словам Вальманн, переквалификация на административное правонарушение не гарантирует автоматического избежания тюремного заключения. Те, кто отказывается платить пени, так же, как и те, кто не выполняет свои обязательства, в конечном итоге попадают в тюрьму.

Христиан Кальдероне, депутат ландтага, отверг предложенные изменения в отношении правонарушений в области общественного транспорта: "Мы часто имеем дело с повторными правонарушителями, которые сознательно избегают оплаты проезда, и эта группа в частности должна знать, что государство не потерпит этого", - сказал он газете.

По данным отчета, транспортные компании, такие как Üstra в Ганновере, ежегодно подают дополнительно 148 000 уголовных дел, а также отмечают рост цен на билеты.

В около 7 000 случаях происходит так называемое исполнительное заключение, потому что правонарушители не могут оплатить штраф.

"Ханноверская всеобщая газета" сообщила о критике министра Катрин Вальманн в отношении плана федерального правительства, выразив обеспокоенность возможными последствиями для законопослушных пассажиров, если правонарушения в области общественного транспорта будут переквалифицированы на административные. Кроме того, в "Ханноверской всеобщей газете" была опубликована предупреждение Вальманн о дополнительной нагрузке на муниципалитеты, если им придется взимать пени вместо штрафов.

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