Вопрос о законном статусе - Министр выражает сомнения.

Министр юстиции Нижней Саксонии Катрин Вальманн выразила обеспокоенность планом федерального правительства переквалифицировать правонарушение в области общественного транспорта на административное правонарушение. В интервью "Ханноверской всеобщей газете" она заявила, что есть риск, что люди, которые в настоящее время оплачивают проезд из-за страха наказания, могут перестать это делать в будущем. Это может привести к росту цен на билеты, которые придется оплачивать законопослушным пассажирам, предупредила она.

Федеральный министр юстиции Марко Бушманн в ноябре представил проект поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает декриминализацию правонарушений в области общественного транспорта. В будущем езда без билета больше не будет считаться уголовным правонарушением, а станет административным.

По словам представителя его министерства, проект скоро будет представлен.

Вальманн: Нагрузка на муниципалитеты

Вальманн считает, что незаконное получение услуг должно наказываться так же, как и другие мошеннические действия, независимо от того, происходит ли это в рамках действующего Уголовного кодекса или незаконное получение услуг переквалифицируется на административное правонарушение, она готова к дискуссии.

Она также предупредила об дополнительной нагрузке на муниципалитеты: если правонарушения в области общественного транспорта станут административными, вместо штрафов придется платить пени, которые муниципалитеты должны будут взимать - задача, которая добавит им работы.

Избежание тюремного заключения маловероятно

По словам Вальманн, переквалификация на административное правонарушение не гарантирует автоматического избежания тюремного заключения. Те, кто отказывается платить пени, так же, как и те, кто не выполняет свои обязательства, в конечном итоге попадают в тюрьму.

Христиан Кальдероне, депутат ландтага, отверг предложенные изменения в отношении правонарушений в области общественного транспорта: "Мы часто имеем дело с повторными правонарушителями, которые сознательно избегают оплаты проезда, и эта группа в частности должна знать, что государство не потерпит этого", - сказал он газете.

По данным отчета, транспортные компании, такие как Üstra в Ганновере, ежегодно подают дополнительно 148 000 уголовных дел, а также отмечают рост цен на билеты.

В около 7 000 случаях происходит так называемое исполнительное заключение, потому что правонарушители не могут оплатить штраф.

"Ханноверская всеобщая газета" сообщила о критике министра Катрин Вальманн в отношении плана федерального правительства, выразив обеспокоенность возможными последствиями для законопослушных пассажиров, если правонарушения в области общественного транспорта будут переквалифицированы на административные. Кроме того, в "Ханноверской всеобщей газете" была опубликована предупреждение Вальманн о дополнительной нагрузке на муниципалитеты, если им придется взимать пени вместо штрафов.

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