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Федеральные земли ГерманииНовостиЧастота диареи

Министр внутренних дел о показателях диареи: "Смехотворная дискуссия"

Профсоюз полиции и ХДС согласны: высокий процент отсева в учебе - тревожный знак, правительство должно принять меры. Как об этом думает ответственный министр.

 and  Elizabeth Wells
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- Министр внутренних дел о показателях диареи: "Смехотворная дискуссия"

Министр внутренних дел Саара Рейнхольд Йост (СПД) спокойно отреагировал на критику уровня отсева в начальном этапе обучения для высшего полицейского состава. Профсоюз немецкой полиции (DPolG) и ХДС назвали это "предупреждающим сигналом" и "катастрофой" соответственно, учитывая 15 увольнений и 14 повторений среди 140 учащихся.

Он отверг предложения об отставке, назвав их "немного абсурдными". Если эти цифры действительно составляют "катастрофу", то тогда ежегодно должны уходить в отставку десятки политических фигур в школах и университетах.

Он также отверг сомнения в отношении развития персонала, заявив, что общее число полицейских должностей останется на уровне 2900 к 2032 году. В этом году они планируют нанять 150 новых офицеров, что на 50 больше, чем тех, кто ушел. Йост сказал: "Это означает, что рост полиции сейчас набирает обороты".

Аргумент ХДС о "катастрофе" в полицейском обучении может не выдержать критики, если учитывать уровень отсева в некоторых школах или университетах, где увольнения и повторения случаются довольно часто. Несмотря на высокий уровень отсева среди 140 учащихся в начальном полицейском обучении, министерство Йоста все же планирует принять на службу 150 новых офицеров в этом году, что свидетельствует об улучшении общей динамики роста полиции.

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