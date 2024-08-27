- Министр: " Солингенская правоохранительная власть остается особенно бдительной "

В Нижней Саксонии и Бремене пересматриваются усиленные меры безопасности для крупных событий после смертельного случая со смертельным исходом в Солingen. "Мы находимся в режиме повышенной готовности, особенно после терактов ХАМАС в Израиле", - заявила министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Бехренс (СДПГ). Полиция "особо бдительна" и реализует меры безопасности на крупных событиях на основе собственной оценки, учитывая информацию на национальном уровне.

"В первую очередь, мы рассматриваем увеличение присутствия полиции на хорошо посещаемых событиях", - сказала министр. "К сожалению, для служб безопасности сложно предвидеть нападения одиночных акторов заранее".

Нижняя Саксония рассматривает расширение "зон без ножей". Министерство внутренних дел предпочитает "комбинацию мер: меньше ножей, больше профилактики и больше проверок". В настоящее время они ведут конструктивные диалоги с крупными городами и полицейскими управлениями относительно создания и расширения зон без ножей. Нижняя Саксония также предложила укрепить федеральные правила в отношении ножей через Бундесрат, включая запреты на определенные ножи и полный запрет на ножи-автоматы.

Лидер фракции ХДС Себастьян Лéchner прокомментировал ужесточение запретов на ножи, заявив: "Никто не нуждается в ножах в общественных местах, кроме как для профессиональных целей. Однако очевидно, что преступники всегда найдут способы совершить свои действия, используя любые доступные им ресурсы. Поэтому ключевым моментом является сдерживание, что дает дополнительные полномочия полиции и конституционной защите".

Три человека погибли и восемь были ранены, четверо в критическом состоянии, на городском фестивале в Солingen в пятницу вечером. Подозреваемый, 26-летний сириец, сейчас находится в заключении. Федеральная прокуратура расследует его в связи с обвинением в убийстве и связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

В Бремене Министерство внутренних дел объявило, что усилит проверки на входе на Феримаркт, начиная с 18 октября. Это направлено на усиление запрета на ношение оружия, стеклянных бутылок и опасных предметов. Министерство также рассматривает возможность расширения видеонаблюдения в зонах входа и основных путях.

Полицейское присутствие будет усилено на Вегесакер маркете, как объявило Министерство внутренних дел, начиная с этой пятницы. "Тем не менее, нет никаких указаний на какие-либо конкретные угрозы в Бремене или Бремерхафене".

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) заявил во время своего визита в Солingen, что правила использования ножей будут ужесточены. "Это похвально и более практично, чем создание множества зон без ножей", - сказал Министерство внутренних дел Бремена. "Тем не менее, еще одна зона без ножей планируется вокруг площади Mayor-Koschnick-Platz в Бремене до введения более широкого регулирования".

Сенат рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни или недели. Ношение оружия уже запрещено ночью в районе бременского железнодорожного вокзала, а также в районах Ostertor и Steintor.

В Ольденбурге, где трехдневный городской фестиваль начнется в четверг, стратегия безопасности уже была скорректирована до инцидента в Солingen. "Мы усилили наше участие в плане персонала, тактики и технологий", - сказал Андреас Сагехорн, президент полицейского управления Ольденбурга. "К сожалению, абсолютная безопасность не может быть гарантирована - но мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить более безопасный городской фестиваль в Ольденбурге и в этом году".

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