- Министр Посек считает, что приграничные приемные центры необходимы.

Министр внутренних дел Гессе Роман Позе (ХДС) похвалил краткосрочные ограничения на всех немецких границах как существенный шаг к большей контролю над иммиграцией, но также выразил озабоченность. Во время дискуссии о внутренней безопасности в ландтаге Висбадена Позе заявил, что пограничные контроля, введенные федеральным министром внутренних дел Наэнси Фэзер (СДПГ) с 16 сентября, "это существенный шаг вперед в контроле за миграцией". Однако он выразил сомнения в отношении "тюремных учреждений на границах", предложенных федеральным правительством.

Позе подчеркнул, "Нелегко содержать людей там, как с практической, так и с правовой точки зрения". Эти тюремные учреждения требуют значительного количества бюрократической работы и не предоставляют необходимой помощи. "Мы должны остановиться на границе, а не после нее", - подчеркнул Позе на следующий день после второй конференции по миграции правительства "светофора" и союза.

Обратная тенденция беженцев?

Только строгие отказы на границе могут успешно сократить доступ беженцев и инициировать обратную тенденцию беженцев. По словам Позе, этот путь также имеет правовую основу. Так называемая Дублинская процедура явно не работает эффективно. В рамках Дублинской процедуры определяется страна ЕС, ответственная за заявление на убежище. Часто это страна, где заявители впервые вошли в Европу.

Позе предлагает вместо этого полагаться на национальные законы. В соответствии с Основным законом, беженцы из безопасных третьих стран не имеют права на убежище, поэтому их въезд должен быть запрещен. "Все больше и больше известных юристов отстаивают законность отказов на границе", - пояснил министр внутренних дел, который когда-то был главным судьей Гессе.

"Путь знака 'Стоп'"

К сожалению, правительство "светофора" в конечном итоге не согласилось "пойти по пути знака 'Стоп' на границе". Позе повторил, "Я продолжу отстаивать этот путь, например, в рамках конференции министров внутренних дел".

Министр внутренних дел ХДС в Гессе Роман Позе похвалил пограничные контроля, введенные федеральным министром внутренних дел Наэнси Фэзер, как существенный шаг в управлении миграцией. Кроме того, во время дискуссии о внутренней безопасности Позе выразил поддержку правовой обоснованности строгих отказов на границе, соглашаясь с мнением многих уважаемых юристов.

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