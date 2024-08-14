- Министр Посек хочет запретить ножи в центре города.

В свете роста числа нападений ножами министр внутренних дел Роман Посек призвал усилить полномочия полиции в городских районах. "Моей целью является запрет ножей в городских районах. Ножи представляют собой огромную опасность в случаях эскалации", - сказал министр в ответ на запрос dpa.

Однако сосредоточиваться только на отдельных мерах было бы неправильно, сказал Посек. Наряду с установлением зон без оружия и ужесточением закона об оружии полиции должны быть предоставлены более широкие полномочия, такие как использование программного обеспечения распознавания лиц. "Нам нужна пакет мер, чтобы эффективно обуздать растущую насильственную преступность и значительно улучшить нашу безопасность".

Зоны без оружия имели бы "высокий профилактический эффект", открывая дополнительные возможности контроля для полиции, пояснил министр. Хотя они не являются панацеей, они являются "важным элементом комплексной политики безопасности".

После Висбадена и Франкфурта район вокруг станции Limburg стал третьей зоной без оружия в Гессене. Вечером представители города Limburg и района, а также полиции и федеральной полиции должны были ознакомиться с реализацией контроля в городе на Лане. Такие зоны также рассматриваются в Майнбурге и Гиссене. Посек также видит необходимость дальнейших действий в более крупных городах Гессена, таких как Гиссен и Майнбург.

Кроме того, он явно поддерживает предложение федерального министра внутренних дел Надин Фаэсер (СДПГ) ужесточить закон об оружии и запретить ношение ножей, в том числе с длиной лезвия менее 12 сантиметров, и складных ножей в общественных местах.

В результате контроля зоны без оружия, установленной в Висбадене в 2019 году, было выявлено 297 нарушений, согласно отделу городского урегулирования. В основном выявлялись неопределенные ножи (126), однолезвийные ножи (43) и перцовый спрей (26). В Висбадене было проверено 11 529 человек.

Федеральный министр внутренних дел Фаэсер хочет ужесточить закон об оружии в связи с ростом нападений ножами. В новом законе об оружии она хочет "дальнейшее ограничение обращения с ножами в общественных местах", как она объявила в "Bild am Sonntag". В общественных местах ножи могут быть носить только с длиной лезвия до шести сантиметров вместо нынешних двенадцати.

Рост числа нападений ножами вызвал опасения за общественную безопасность, и министр внутренних дел Роман Посек предложил усилить полномочия правоохранительных органов для борьбы с этой проблемой. Помимо установления зон без оружия и пересмотра закона об оружии, Посек также выступает за использование передовых технологий, таких как программное обеспечение распознавания лиц, полицией.

Поскольку Фаэсер предлагает ужесточить закон об оружии из-за всплеска нападений ножами, одной из возможных мер могло бы стать ограничение длины ножей, разрешенных в общественных местах, всего до шести сантиметров.

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