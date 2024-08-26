- Министр Пол осмелился выступить против Дублинского регламента

После инцидента в Золингене министр по делам беженцев Зеленой партии в Северном Рейне-ВестфалииJosefine Paul призывает пересмотреть Регулирование Дублин-III, которое регламентирует ответственность за убежище. Депортации в соответствии с этим правилом включают сложные юридические процедуры, задействующие различные уровни и органы власти, как объяснили в ее офисе в Дюссельдорфе. "Эта процедура требует фундаментального пересмотра, чтобы предотвратить будущие ошибки", - заявили они.

В настоящее время они изучают, были ли ошибки в применении регулирования в случае предполагаемого нападавшего в Золингене. Любые несоответствия должны быть выявлены и исправлены. Это критически важно для жертв и их семей.

Паул предложила создать межведомственную команду из федеральных, земельных и местных властей. Цель этой группы - выявить текущие проблемы и барьеры в процессе репатриации, особенно в переводах по Дублину. Результаты должны привести к юридическим выводам. "Такие инциденты не должны повторяться - это должно служить руководящим принципом для всех немецких властей", - заявила Паул, подчеркивая свою решимость предотвратить повторение трагедии в Золингене и сделать все возможное для этого.

Паул выразила шок от нападения, сказав: "Мы все потрясены этим инцидентом в сердце нашей страны". Вся Северный Рейн-Вестфалия пострадала от этого жестокого акта, этой ненависти".

Министерство по делам беженцев в Северном Рейне-Вестфалии активно работает над разъяснением провала репатриации сирийца. "С крайней срочностью, тщательностью и последствиями", - она добавила, запросив отчет от Центрального управления иностранцев в Билефельде и собрав всю необходимую информацию от ответственного федерального органа.

В свете предлагаемых изменений в Регулирование Дублин-III важно оценить влияние миграционных политик на ответственность за убежище и потенциальные ошибки. Любые ошибки в применении регулирования должны быть выявлены и исправлены, чтобы гарантировать справедливость для жертв и их семей.

Призыв Josefine Paul к созданию межведомственной команды между правительствами подчеркивает важность изучения текущих миграционных проблем и барьеров, стремясь предотвратить повторение таких инцидентов, как тот, что произошел в Золингене.

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