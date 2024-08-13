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Министр: Плохи результаты тестирования учебных башен

Защита прав потребителей в Тюрингии не только контролирует производителей продовольственных товаров или косметики, но также тестирует выбранные продукты. При тестировании одного продукта результаты оказались катастрофическими.

 and  Ksenia Johnson
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- Министр: Плохи результаты тестирования учебных башен

Плохие результаты теста обучающих стульев, проведенного Управлением по защите прав потребителей Тюрингии: Устройства, предназначенные для того, чтобы дети могли безопасно стоять на столах или рабочих поверхностях на кухне, часто были небезопасными, заявила министр социальных дел Хайке Вернер (Левые) в Эрфурте при представлении результатов технической защиты прав потребителей. Эксперты протестировали десять разных моделей обучающих стульев, предназначенных для безопасного стояния детей. Только один продукт был идеальным.

Девять из этих маленьких стульев не соответствовали требованиям безопасности. В шести случаях отсутствовала необходимая устойчивость. Все обучающие стулья были заказаны онлайн. Онлайн-торговля считается особой проблемой в области технической защиты прав потребителей, сказала Вернер. В то время как немецкие производители обычно оперативно реагируют на отрицательные результаты тестов, это часто бывает сложнее с производителями, особенно теми, которые базируются за пределами ЕС.

От блендера для смузи до катушки для удлинителя

По словам Вернер, Управление по защите прав потребителей Тюрингии ежегодно проверяет другие продукты, подлежащие тестированию. Они заказываются онлайн или в розничных магазинах. В прошлом году, в частности, были проверены блендеры для смузи, катушки для удлинителей, электрические плиты, FFP2-маски и фейерверки. Законодательство не требует таких технических проверок, но они служат интересам защиты прав потребителей.

Проверка катушек для удлинителей, используемых, например, при кемпинге или в садоводстве для подачи электроэнергии в определенное место, также выявила многие дефекты. Из семи протестированных моделей, все заказанные онлайн, шесть имели формальные дефекты, такие как отсутствие предписанных надписей. Две модели также имели технические дефекты, в том числе одна, которая также имела формальные дефекты.

Из одиннадцати протестированных блендеров для смузи семь не имели дефектов, в то время как из 139 FFP2-масок 24 были дефектными. При проверке 2352 пиротехнических изделий в розничной торговле не было серьезных нареканий.

Вернер представила результаты теста вместе с отчетом о контроле за пищевыми продуктами за 2023 год.

Устройство, в данном случае обучающий стул, не соответствовало требованиям безопасности в ходе теста, проведенного Управлением по защите прав потребителей Тюрингии. Несмотря на то, что многие из этих устройств были заказаны онлайн, у них были проблемы с устойчивостью и соблюдением стандартов безопасности.

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