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Министр образования выступает за создание достаточных образовательных ресурсов.

Улучшение базовых навыков чтения, письма и математики является важным, даже на начальном этапе образования. Учреждения образования сталкиваются с ужесточением регулирования.

 and  Lauren Adams
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Развитие базовых навыков чтения, письма и математики является решающим в ранних учебных contexts.
Развитие базовых навыков чтения, письма и математики является решающим в ранних учебных contexts.

- Министр образования выступает за создание достаточных образовательных ресурсов.

В этом году число преподавателей в Рейнланд-Пфальце достигло беспрецедентного пика около 44 000. Как сообщила министр образования Стефани Хюбиг (СДПГ) в Майнце, было найдено более 1660 новых учителей. Цель состоит в том, чтобы к академическому году 2024/25 все должности преподавателей были заняты квалифицированными специалистами, обеспечивая отличное преподавание.

В настоящее время более 548 000 детей и подростков посещают общие и профессиональные школы в Рейнланд-Пфальце, что на 10 000 учеников больше. Примерно 41 250 новых учеников начнут свое образовательное путешествие.

Дополнительные часы немецкого и иностранных языков в начальной школе

В этом академическом году начальные школы добавят дополнительный час немецкого языка в неделю для второклассников. Одновременно интенсивность обучения иностранным языкам английскому и французскому языкам для третьеклассников и четвероклассников будет усилена, по два часа в неделю на каждый.

Кроме того, в начальных школах будет введена обязательная ежедневная чтение на десять минут, дополняя существующие ежедневные занятия правописанием и устным счетом. Также будут введены регулярные тесты на чтение и арифметику с обязательной оценкой.

Снижение количества тестов: немецкий и математика

Вместо десяти теперь будет требоваться восемь немецких тестов в год для третьего и четвертого классов, и четыре теста по математике вместо шести.

Расширение сети полного дня в школе

Как объявила Хюбиг, почти 1300 общих школ в стране теперь предлагают программы полного дня, более 80% всех школ в Рейнланд-Пфальце предлагают такие варианты. В целом, их 1644.

Высокий процент школ с базовой WLAN-оборудованием

По словам министра, почти 99% школ в Рейнланд-Пфальце оснащены приличным базовым WLAN-оборудованием. Кроме того, портал образования РЛП, цифровой книжный шкаф и школьный чат будут продолжать развиваться, и AI-инструмент "фобиц" был хорошо принят. Интерес к AI среди школ остается высоким.

Министр подчеркнула важность цифровой грамотности для учащихся, отметив необходимость научить их управлять социальными платформами, такими как TikTok. Она также подчеркнула важность достаточного финансирования Digital Pact 2.0 со стороны федерального правительства, а также продолжающуюся значимость чтения и письма на бумаге.

Многочисленные запросы от учащихся, родителей и ассоциаций

Представители учащихся, родителей, профсоюзов и оппозиционных партий представили длинный список требований в начале нового академического года. Главное требование - больше учителей по всей стране, как подчеркивает Объединение образования и обучения (GEW). Другие запросы включают более активное участие в расширении полного дня в школе, улучшение цифровой связи, более интенсивные занятия немецким языком и включение большего количества повседневных тем в классы.

Дополнительные часы немецкого и иностранных языков будут полезны более 548 000 детей и подростков в Рейнланд-Пфальце. Чтобы ответить на запросы различных ассоциаций, государство стремится занять все должности преподавателей квалифицированными специалистами, отвечая на потребности этих молодых учащихся.

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